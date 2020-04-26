81 процент россиян оказались довольны жизнью

Исследование Финансового университета при правительстве РФ (имеется в распоряжении "Российской газеты") показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81%.

При этом, как говорится в исследовании, во второй половине 2019-го и январе-феврале 2020 года доля полностью или в основном довольных жизнью в среднем составляла 78%. Как представляется, основным фактором, определившим улучшение настроения граждан, стали продолжительные и оплачиваемые (для значительного большинства граждан) каникулы в режиме самоизоляции.

К числу городов, где выше всего доля довольных жизнью, относятся: Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Улан-Удэ, Барнаул, Уфа, Челябинск.

Самый низкий уровень удовлетворенности своей жизнью отмечен в таких городах, как Санкт-Петербург, Волгоград, Владимир, Калуга, Красноярск и др.

В то же время на фоне повышения удовлетворенности жизнью резко упала уверенность россиян в своем будущем. По данным на первую половину апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51% против 60% во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года.

Выше всего уверенность в завтрашнем дне среди жителей следующих городов: Ставрополь, Ростов-на- Дону, Екатеринбург, Барнуал, Челябинск, Нижний Новгород и др. Совсем не безоблачными кажутся перспективы жителям Волгограда, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Ярославля, Твери и других городов.

"Не скрою: для нас был неожиданным тот факт, что основная масса людей сегодня в большей степени довольны жизнью, чем осенью прошлого и в начале нынешнего года, до начала нефтяного и коронавирусного кризисов, - отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Думаю, что жители крупных городов больше других пострадали от негативных внешних обстоятельств. Однако средние и малые города, в которых проживает основная масса россиян, пострадали гораздо меньше. Работают крупные промышленные предприятия, сельское хозяйство, часть малого и среднего бизнеса. К тому же надо помнить, что большая часть работающих россиян так или иначе, прямо или косвенно завязаны на бюджетное финансирование, которое остаётся неизменным и от кризиса не пострадало. Имеющиеся данные показывают, что пока в нашей стране никаких серьезных массовых увольнений не происходит, компании так или иначе пытаются выполнять обязательства перед персоналом. Так что основная масса работающих россиян по-прежнему получают зарплату от своих работодателей".

Кроме того, считает эксперт, у определенной части россиян имеются весьма существенные накопления, которые помогают пережить остановку бизнеса, если таковая произошла. "Главной причиной нынешнего роста доли тех, кто полностью или в основном доволен собственной жизнью, являются именно затянувшиеся оплачиваемые каникулы, которые позволяют людям заниматься собственными делами", - добавляет Зубец.

С другой стороны, действительно, неожиданные каникулы при сохранении зарплаты выпали не всем. По данным исследований Финансового университета при правительстве России, финансовые сложности из-за коронавирусного кризиса испытывают около 3% российских домохозяйств. "Пока доля пострадавших домохозяйств невелика, но при сохранении ограничений на длительное время она может увеличиться и стать серьезной проблемой для экономики страны, - подчеркивает Зубец.- Восстановление нормальной работы российской экономики будет способствовать снижению числа тех, кто не уверен в собственном будущем. Хотя здесь не всё так просто. Например, к числу городов с наименьшим уровнем уверенности в завтрашнем дне принадлежит Санкт-Петербург. Экономика этого города в значительной степени ориентирована на туризм, и в условиях полного прекращения туристических потоков, компании из ресторанного и гостиничного секторов, естественно, серьезно пострадали. Очевидно, что туристические потоки не восстановятся сразу после окончания карантинных мероприятий, на возврат к докризисному положению дел в этой отрасли может потребоваться год или даже более того. В этих условиях, безусловно, от местных властей требуются специальные меры поддержки для пострадавших секторов экономики, чтобы не допустить безработицы и закрытия предприятий"