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26.04.2020 15:12
Рубрика: В мире

Аргентина заявила о частичной приостановке своего участия в работе Меркосур

Текст: Алексей Чуриков
Правительство Аргентины заявило о частичной приостановке своего участия в работе торгово-экономического союза Меркосур. Это решение коснется ведения переговоров блока о заключении соглашений о свободной торговле с Индией, Канадой, Южной Кореей, Ливаном и Сингапуром. Аргентинские власти обосновали такой шаг необходимостью "наведения порядка в экономике страны" на фоне растущего внутреннего долга, финансовых потерь от эпидемии коронавируса нового типа и продолжающейся нестабильности на нефтяных рынках.

Отказ Буэнос-Айреса от участия в этих переговорах фактически "заморозил" международную деятельность Меркосур и был негативно воспринят другими странами-участниками, в частности, Бразилией.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что работал над этим вопросом совместно с министром иностранных дел страны Фелипе Сола в течение последних дней. Обсуждение этой темы аргентинским руководством возникло как следствие требования Бразилии, Уругвая и Парагвая, действующих членов Меркосур, ускорить работу блока над соглашениями о свободной торговле с обозначенными выше странами. Правительства этих государств посчитали, что скорейшее заключение этих договоров позволит смягчить последствия стагнации международной торговли, наблюдаемой из-за эпидемии коронавируса.

Но эти аргументы, судя по всему, не убедили Буэнос-Айрес, решивший, по всей видимости, в эти сложные времена проводить более аккуратную и независимую торговую политику. По информации источников издания La Nacion, в Каса Росада (Casa Rosada, резиденция президента Аргентины. Дословно в переводе с испанского - Розовый дом - прим. "РГ") не готовы предсказать в каком состоянии окажутся экономики вовлеченных в эти переговоры государств после окончания пандемии. Любые торговые переговоры должны вестись только после окончательной и скрупулезной оценки ущерба.

Замминистра иностранных дел по вопросам международного экономического сотрудничества МИД Аргентины Хорхе Неме в комментарии для информагентства Telam уточнил, что в нынешних условиях эти соглашения только навредят аргентинской экономике. "В тех условиях, в которых сейчас находится Аргентина, эти переговоры привели бы к потере рабочих мест. Кроме того, они бы повлияли на наш внутренний рынок, но никак не упростили бы и не открыли для наших товаров внешние рынки. Ни одно из этих соглашений, входящих в сферу международной деятельности Меркосур, не способствует процессам восстановления наших производственных мощностей", - отметил Неме.

Фото: AP Photo / Jorge Saenz
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Одновременно с этим Неме подчеркнул, что что Аргентина продолжит работать в рамках блока над уже заключенными соглашениями с Европейским союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли. Но, как уточнил дипломат, здесь правительство Фернандеса также будет действовать аккуратно. "То, как продвигались соглашения с ЕС и ЕАСТ не соответствовало в полной мере интересам развития нашего производства. Мы не можем себе позволить и дальше так, почти легкомысленно, играть в соглашения о свободной торговле", - заключил Хорхе Неме.

Решение властей Аргентины не нашло понимания со стороны либеральной оппозиции внутри страны, призывающей к максимальному открытию рынков. Страны-участницы Меркосур сдержанно и с заметным осуждением отнеслись к "демаршу" Буэнос-Айреса. "Парагвай, председательствующий в настоящий момент в Меркосур, и другие страны блока изучат правовые, институциональные и иные механизмы ответа на суверенное решение Республики Аргентина", - говорится в сообщении организации.

В МИД Бразилии эту новость восприняли более негативно. В комментарии для издания Valor ответственный за двусторонние переговоры со странами региона, посол Педро Коста заявил, что не стоит "драматизировать" заявления Буэнос-Айреса. "Надо дать (аргентинцам) четко понять, что мы не будем ждать и не будем останавливаться. Бразилия, вместе с Уругваем и Парагваем, продолжит работать над этими соглашениями", - заявил Коста.

Фото: YAFP
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Правда, бразильский дипломат не уточнил, каким образом Бразилиа планирует это делать, поскольку согласно действующим нормам функционирования блока, нельзя вести никакие переговоры, если хотя бы один из участников Меркосур не согласен с ними. По этим же правилам странам-участникам не разрешается заключение двусторонних соглашений о свободной торговле. Против этой нормы, кстати, выступают нынешние правительства Бразилии, Уругвая и Парагвая, пытаясь смягчить жесткие условия функционирования блока. По всей видимости, как отмечает ряд экспертов, вся совокупность факторов, включая позицию Аргентины, пандемию COVID-19 и падение цен на нефть, приведут к замедлению темпов развития Меркосур и, возможно, к серьезным реформам внутри организации.

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