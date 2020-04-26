Аргентина заявила о частичной приостановке своего участия в работе Меркосур

Правительство Аргентины заявило о частичной приостановке своего участия в работе торгово-экономического союза Меркосур. Это решение коснется ведения переговоров блока о заключении соглашений о свободной торговле с Индией, Канадой, Южной Кореей, Ливаном и Сингапуром. Аргентинские власти обосновали такой шаг необходимостью "наведения порядка в экономике страны" на фоне растущего внутреннего долга, финансовых потерь от эпидемии коронавируса нового типа и продолжающейся нестабильности на нефтяных рынках.

Отказ Буэнос-Айреса от участия в этих переговорах фактически "заморозил" международную деятельность Меркосур и был негативно воспринят другими странами-участниками, в частности, Бразилией.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что работал над этим вопросом совместно с министром иностранных дел страны Фелипе Сола в течение последних дней. Обсуждение этой темы аргентинским руководством возникло как следствие требования Бразилии, Уругвая и Парагвая, действующих членов Меркосур, ускорить работу блока над соглашениями о свободной торговле с обозначенными выше странами. Правительства этих государств посчитали, что скорейшее заключение этих договоров позволит смягчить последствия стагнации международной торговли, наблюдаемой из-за эпидемии коронавируса.

Но эти аргументы, судя по всему, не убедили Буэнос-Айрес, решивший, по всей видимости, в эти сложные времена проводить более аккуратную и независимую торговую политику. По информации источников издания La Nacion, в Каса Росада (Casa Rosada, резиденция президента Аргентины. Дословно в переводе с испанского - Розовый дом - прим. "РГ") не готовы предсказать в каком состоянии окажутся экономики вовлеченных в эти переговоры государств после окончания пандемии. Любые торговые переговоры должны вестись только после окончательной и скрупулезной оценки ущерба.

Замминистра иностранных дел по вопросам международного экономического сотрудничества МИД Аргентины Хорхе Неме в комментарии для информагентства Telam уточнил, что в нынешних условиях эти соглашения только навредят аргентинской экономике. "В тех условиях, в которых сейчас находится Аргентина, эти переговоры привели бы к потере рабочих мест. Кроме того, они бы повлияли на наш внутренний рынок, но никак не упростили бы и не открыли для наших товаров внешние рынки. Ни одно из этих соглашений, входящих в сферу международной деятельности Меркосур, не способствует процессам восстановления наших производственных мощностей", - отметил Неме.

Одновременно с этим Неме подчеркнул, что что Аргентина продолжит работать в рамках блока над уже заключенными соглашениями с Европейским союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли. Но, как уточнил дипломат, здесь правительство Фернандеса также будет действовать аккуратно. "То, как продвигались соглашения с ЕС и ЕАСТ не соответствовало в полной мере интересам развития нашего производства. Мы не можем себе позволить и дальше так, почти легкомысленно, играть в соглашения о свободной торговле", - заключил Хорхе Неме.

Решение властей Аргентины не нашло понимания со стороны либеральной оппозиции внутри страны, призывающей к максимальному открытию рынков. Страны-участницы Меркосур сдержанно и с заметным осуждением отнеслись к "демаршу" Буэнос-Айреса. "Парагвай, председательствующий в настоящий момент в Меркосур, и другие страны блока изучат правовые, институциональные и иные механизмы ответа на суверенное решение Республики Аргентина", - говорится в сообщении организации.

В МИД Бразилии эту новость восприняли более негативно. В комментарии для издания Valor ответственный за двусторонние переговоры со странами региона, посол Педро Коста заявил, что не стоит "драматизировать" заявления Буэнос-Айреса. "Надо дать (аргентинцам) четко понять, что мы не будем ждать и не будем останавливаться. Бразилия, вместе с Уругваем и Парагваем, продолжит работать над этими соглашениями", - заявил Коста.

Правда, бразильский дипломат не уточнил, каким образом Бразилиа планирует это делать, поскольку согласно действующим нормам функционирования блока, нельзя вести никакие переговоры, если хотя бы один из участников Меркосур не согласен с ними. По этим же правилам странам-участникам не разрешается заключение двусторонних соглашений о свободной торговле. Против этой нормы, кстати, выступают нынешние правительства Бразилии, Уругвая и Парагвая, пытаясь смягчить жесткие условия функционирования блока. По всей видимости, как отмечает ряд экспертов, вся совокупность факторов, включая позицию Аргентины, пандемию COVID-19 и падение цен на нефть, приведут к замедлению темпов развития Меркосур и, возможно, к серьезным реформам внутри организации.