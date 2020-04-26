Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) продлят паузу в сезоне до августа. Об этом сообщает испанская газета Marca.

На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля. Но, по информации издания, сезон планируется возобновить только 16-23 августа турниром в американском Цинциннати. Хотя и этот план может сорваться из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.

Кстати, по этой же причине US Open, который пока лишь перенесли, а не отменили, вероятно, сменит привычное место проведения. Ведь Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от коронавируса, а на кортах, где обычно проходит US Open, развернули полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с пандемией. В СМИ предположили, что "Большой шлем" может принять Индиан-Уэллс.

Между тем интересную мысль по поводу возобновления сезона высказала 39-я ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер. Смелая идея четвертьфиналистки Australian Оpen состоит в том, чтобы вернуться на корты через 12 месяцев после начала вынужденной паузы, то есть в марте 2021 года.

- Хочу, чтобы мы начали играть как можно быстрее, но здравый смысл заставляет задуматься. Отменен Уимблдон, проведение "Ролан Гаррос" под вопросом. Полагаю, что в этом году возобновлять сезон не следует. Возможно, нужно провести несколько командных соревнований, чтобы игроки смогли заработать деньги, а не рейтинговые очки, - заявила Жабер в подкасте Eurosport с участием Матса Виландера и Бориса Беккера. - Давайте представим, что 2020 года просто не было, и возобновить турниры в марте следующего года - с турнира в Индиан-Уэллсе. На них все закончилось и с них все должно начаться. Так будет справедливо.