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Рубрика: Происшествия

Авиалесоохрана: 159 лесных пожаров ликвидированы в России за сутки

За минувшие сутки в России ликвидировано 159 лесных пожаров на общей площади около 10,5 тысячи гектаров. Об этом сообщили в федеральной Авиалесоохране, ссылаясь на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Дым от лесных пожаров в Бурятии накрыл столицу Забайкалья

Днем ранее на территории страны были потушены еще 174 лесных пожара на площади почти в семь тысяч гектаров, пишет РИА Новости.

По данным на полночь 26 апреля, в России действовали 128 лесных пожаров. Их общая площадь - 25,4 тысячи гектаров. Специалисты активно их тушат. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкалье (11 960 гектаров).

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

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