Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах

В условиях пандемии коронавируса российские банки предусмотрели для критически важных сотрудников возможность работать, не покидая офис. За это им могут предложить прибавку в зарплате, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О создании условий для постоянной жизни в офисе сообщили изданию в Совкомбанке и банке "Зенит". По словам первого зампреда и совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, банк перевел на работу "с проживанием" около 10 человек. Речь идет о сотрудниках, занимающихся казначейскими операциями. По словам Хотимского, они пошли на постоянное проживание в офисе добровольно и за повышенные деньги.

Первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков также сообщил изданию, что банк подготовил план по переводу отдельных критически важных сотрудников на автономное проживание в офисах, но пока не реализовал его. В ряде других крупных банков сотрудникам жить в офисе пока не предлагается, следует из ответов их представителей.