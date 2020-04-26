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26.04.2020 12:08
Рубрика: Экономика

Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах

Текст: Роман Маркелов

В условиях пандемии коронавируса российские банки предусмотрели для критически важных сотрудников возможность работать, не покидая офис. За это им могут предложить прибавку в зарплате, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Фото: iStock
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О создании условий для постоянной жизни в офисе сообщили изданию в Совкомбанке и банке "Зенит". По словам первого зампреда и совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, банк перевел на работу "с проживанием" около 10 человек. Речь идет о сотрудниках, занимающихся казначейскими операциями. По словам Хотимского, они пошли на постоянное проживание в офисе добровольно и за повышенные деньги.

Первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков также сообщил изданию, что банк подготовил план по переводу отдельных критически важных сотрудников на автономное проживание в офисах, но пока не реализовал его. В ряде других крупных банков сотрудникам жить в офисе пока не предлагается, следует из ответов их представителей.

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