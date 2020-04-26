С субботы на воскресенье в Москве и многих городах России прошла "Библионочь". В этом году она по понятной причине проходила в нескольких виртуальных залах, посвященных определенным темам: наследие, психология, поэзия, проза, футурология, информационная экология, литературный музей, детская литература...

Акция #75словПобеды превратила "Библионочь" в онлайн-марафон, который продлится до 9 мая. Посвящен он 75-летию Великой Победы. Известные всей стране личности в эфире прочитают строки из писем военных лет, отрывки из тех книг, что читали во время войны в тылу и на передовой их героические деды и прадеды. А после передадут эстафетную палочку зрителям. Каждый сможет записать небольшой ролик, в котором прозвучит отрывок из любимого стиха, из письма родственника с фронта, из любимой книги ветерана. На сайте "Библионочи-2020" можно найти правила участия.

Вообще, если только перечислять все события "Библионочи", а многие из них растягиваются на целую неделю, не хватит газетной полосы. Поэтому остановлюсь на акции, которая лично меня больше всего заинтересовала. И не только меня. На тот момент, когда я пишу эти строки, эта акция только за время ее трансляции собрала 619 тысяч просмотров, т. е. более полумиллиона. Думаю, за воскресенье эта цифра еще подрастет, потому что многие будут смотреть ее в записи.

Московская библиотека им. Н.А. Некрасова собрала мнения десятков литераторов о мире после пандемии. Они ответили на вопрос: "Что будет дальше?"

Среди участников - Гузель Яхина, Алексей Сальников, Павел Пепперштейн, Борис Гройс, Галина Юзефович, Александр Цыпкин, Денис Драгунский, Евгения Некрасова, Петр Талантов, Андрей Монастырский, Наум Клейман, Анна Немзер, Лев Манович, Ася Казанцева, Андрей Геласимов, Александр Панчин, Даша Саркисян, Юрий Сапрыкин, Александр Архангельский и многие другие. Все они записали видеообращения к своим читателям во всем мире.

Одновременно некоторые из них прочитали отрывки из своих только что опубликованных или готовящихся к публикации произведений. Проект был реализован при поддержке издательств Ад Маргинем Пресс, Corpus, Индивидуум Паблишинг, Новое Литературное Обозрение, Редакция Елены Шубиной и проекта "Полка".

Если перечислять все события "Библионочи", а многие из них растягиваются на целую неделю, не хватит газетной полосы

Напомню, что Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова - самая большая публичная библиотека Москвы. На ее сайте можно найти электронную библиотеку "Электронекрасовка". Она состоит из оцифрованных книг, журналов на разных языках, а также газет, промграфики и открыток из редкого фонда и других изданий с середины XVI по середину XX века.

Итак, что нас ждет дальше, после эпидемии коронавируса? Наверное, сейчас это действительно даже более животрепещущий вопрос, чем вопрос о том, когда закончится эпидемия. Как несколько рискованно пошутила одна моя знакомая: "Рано или поздно эпидемия пройдет. Или мы пройдем".

Но, конечно, никуда мы "не пройдем", никуда не денемся. Человечество переживало более страшные эпидемии при меньших возможностях сопротивляться им. Когда-то меня поразил один факт. Когда в России бушевала Гражданская война, которая унесла миллионы жизней, и о ней писали газеты всего мира, в Индии 20 миллионов людей скончались от гриппа-испанки, и этого как-то никто не заметил и не запомнил.

Эпидемия пройдет. Но каким будет мир?

Интересно, что мнения писателей на этот счет разошлись. Александр Архангельский сделал акцент на цифровых технологиях. Мы, считает он, от них сильно отстали. Переживания по поводу того, что наши дети торчат в интернете, - это позавчерашний день. Когда люди вдруг попали в самоизоляцию, оказалось, что цифровые технологии - это уже не будущее и не настоящее, а во многом упущенное прошлое. И еще он считает, что экономический кризис заставит нам многое пересмотреть в социальных отношениях. Например, отношение к волонтерству, к групповой солидарности и т. д.

А поэт и филолог Игорь Волгин, напротив, уверен, что после "чумы" опять наступит обычный "пир". Человек, говорит он, существо весьма консервативное. Люди вернутся к обычной жизни и будут опять, как и раньше, придавать огромное значение пустякам.

Я не готов ответить на вопрос, что с нами будет. А. С. Пушкин, когда ему задавали вопрос "Что с нами будет?" - мудро отвечал: "А то и будет, что нас не будет" (то есть все рано или поздно уйдем).

Но вот что меня заинтересовало. Ни одна "Библионочь" ни в одной столичной и уж тем более нестоличной библиотеке раньше не могла позволить себе собрать такое количество известных писателей, философов, психологов, журналистов и т. д. Ну пять, ну десять. Но не десятки. Онлайн-режим "Библионочи" оказался более продуктивен в этом плане. Конечно, была проделана огромная работа конкретных людей, которые собирали все эти видеолекции, онлайн-чтения, семинары и проч. Но зато и какое количество знаменитостей удалось затащить на одну площадку.

Вдруг искус карантина окажется более культурно заманчивым, чем "чувство локтя" в одном зале, одном школьном классе?

Может быть, так и надо? Вдруг после эпидемии кинотеатры окажутся так же пусты, как и сегодня, хотя будут открыты. Вдруг на живые лекции уже никто не пойдет, потому что - зачем, если все это можно сделать онлайн. Одним словом, вдруг искус карантина окажется более культурно заманчивым, чем "чувство локтя" в одном зале, в одной аудитории, в одном школьном классе?

Лично у меня сейчас очень странное чувство. То ли я один остался на Земле, а все улетели на другую планету. То ли я улетел на другую планету, а все остались на Земле. То ли все разлетелись по разным планетам и общаются только онлайн.

И это очень тревожное самоощущение.