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Рубрика: Спорт

Мяч под вопросом

Баскетбольная Евролига решит судьбу сезона в мае
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Пресс-служба баскетбольной Евролиги сообщила, что окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 будет принято руководством лиги 24 мая.

Если сезон решат возобновить, то в случае необходимости с 29 мая по 11 июля будет введен карантин, с 12 июня по 2 июля командам будет организован тренировочный лагерь, после чего с 4 по 26 июля пройдут игры Евролиги.

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В случае продолжения сезона оставшиеся игры регулярного чемпионата и плей-офф могут пройти в одном месте и без зрителей. Плей-офф может быть разыгран в формате "Финала восьми".

На период паузы в Евролиге выплаты зарплат игрокам приостановлены. Если сезон будет возобновлен, то истекающие контракты игроков будут продлены до 31 июля 2020 года, при этом игроки получат 85% зарплаты. Если сезон решат завершить досрочно, то истекающие контракты игроков будут считаться завершенными. Баскетболистам в таком случае будет выплачено 80% от зарплаты, предусмотренной за сезон-2019/20.

Тем временем генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила журналистам "Р-Спорт", что финансовые потери турнира из-за пандемии коронавируса исчисляются десятками миллионов рублей.

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"Сейчас мы однозначно теряем деньги, десятки миллионов рублей. Это относится к нашим диджитал-правам. Что касается остальных наших партнеров, то мы пока находимся "на паузе". Пытаемся перенести на следующий сезон обязательства по договорам, которые у нас не было возможности выполнить", - отметила Корстин.

По словам гендиректора Единой лиги, больше вопросов сегодня даже не к этому сезону, а к следующему:

- Сейчас у многих компаний экономические проблемы, и первое, что отрезают - это спонсорские контракты.

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