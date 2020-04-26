Чемпион "Ролан Гаррос" пошел работать в супермаркет

Немецкий теннисист Кевин Кравиц, который является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде, устроился на работу в супермаркет. Таким образом Кравиц решил внести свой вклад в помощь обществу во время пандемии коронавируса.

- Я работаю в супермаркете в течение нескольких недель. Заработал уже 450 евро. Я выкладываю товар на полки, сортирую пустые коробки, опрыскиваю тележки на входе дезинфицирующим средством, - приводит слова 28-летнего теннисиста Spiegel. - Я давно собирался попробовать обычную работу, из-за коронавируса у меня появилась такая возможность.

Кевин Кравиц выиграл "Ролан Гаррос" в паре с соотечественником Андреасом Мистом и получил более 300 тысяч евро призовых. Кравиц занимает 13-ю строчку в парном рейтинге ATP. Всего за карьеру он завоевал три титула в парном разряде.