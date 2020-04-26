Что будет с ценами в России: низкий спрос против слабого рубля

Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":

С тех пор, как в конце февраля доллар перевалил за отметку 65 рублей и стал обновлять максимумы последних лет, вся страна с напряжением следит за ценами в магазинах, ожидая ускорения инфляции до двухзначных величин. По мере приближения пандемии в марте поводов для оптимизма становилось все меньше. Магазины пережили несколько волн нашествия покупателей, которые сначала закупались крупами, позднее недельными запасами продуктов, а к апрелю имбирем и лимонами. Это приводило к появлению пустых полок, ажиотажу, дефициту и росту цен в отдельных случаях на сотни процентов.

С пустыми полками ретейлеры довольно быстро разобрались, но при этом они заявляют, что сдерживать цены им удается с большим трудом. Крупнейшие сети фиксируют рост числа уведомлений от поставщиков на удорожание закупки. Не все они удовлетворяются, но факт в том, что многие базовые товары в оптовом звене приобрели тенденцию к росту цен. По данным АКОРТ, в среднем на 5-15%, а на отдельные товары, например, рис и масло - до 50%. По данным "Руспродсоюза", до 20% в зависимости от категории (максимум - на консервы, чай и кофе).

Официальные исследования, проводимые по заказу ЦБ, показывают, что инфляционные ожидания россиян ("видимая" потребителями инфляция) в марте немного снизились, но остались довольно высокими - около 8%. Но это втрое превышает официальную статистику и прогнозы аналитиков.

Снизив в эту пятницу ставку сразу на 0,5 п.п., Банк России в очередной раз заявил о рисках падения инфляции ниже целевых 4% и спрогнозировал, что уже летом динамика цен развернется в обратную сторону.

Все экономисты сейчас разбились на два лагеря. Одни полагают, что низкий спрос прибьет инфляцию, как и предсказывает Центробанк. Другие считают, что цены в России могут расти даже в условиях падения доходов населения. В пользу первой версии говорит тот факт, что с 2016 года инфляция - и официальная, и наблюдаемая - неизменно снижаются вслед за спросом. И даже повышение НДС на 2% в 2019 году не позволило продавцам полностью переложить его в ценники: за весь предыдущий год по всем причинам цены сумели подняться лишь на 3%.

В пользу второй, "проинфляционной" версии говорят только ощущения потребителей и опыт кризисов 2008 и 2014 годов, когда средние цены действительно росли двузначными темпами. Но если присмотреться к этим данным, то после каждой девальвации, которая приводила к росту цен в 1,5-2 раза быстрее предыдущих лет, начинался затяжной период длиною в 4-5 лет, когда инфляция становилась ниже докризисной.

Многое указывает на то, что масштаб инфляции в России за последнее десятилетие основательно поменялся. Чтобы увидеть средний по году рост цен на 10%, а тем более выше этого, сейчас требуется нечто большее, чем падение рубля. Похоже, что отечественная экономика дозрела до такого состояния, когда инфляцию не просто "устанавливают" сверху производители и продавцы. Она все больше зависит от конечного покупателя, который попросту не готов платить больше. И это значит, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть движение цен не только вперед, но и в обратном направлении.

Из данных Росстата явно следует, что тренд уже развернулся в сторону замедления.

Продукты питания за март подорожали на 1%, из них крупы на 2,9%, в том числе пресловутая гречка на 6,2%, медикаменты - на 1,3%, бытовая техника и электроника - на 2%. Из всех товаров наибольший рост оказался в тех, которые не вызвали в марте ровным счетом никакого ажиотажа: помидоры (+14,9%), лук (+14,1%) и сахар-песок (+13,5%). Резкое падение цен на огурцы (-16,4%) также оказалось не замеченным широкой аудиторией.

В апреле цены продолжили рост, однако такими темпами, что угнаться за долларом они не смогут даже за несколько лет. Если по итогам марта годовая инфляция (с весны 2019 года) составила 2,5%, то с учетом двух первых недель апреля она поднялась всего лишь до 2,9%. Так, в первую неделю апреля средние ежедневные цены росли на 0,047% (если привести их к годовому масштабу, то это 15,8%). А уже после второй недели прирост упал до 0,036% (в более привычной годовой шкале это 12,3%). И это на фоне доллара, который с февраля набирал к рублю от 20% до 30%.

Отчасти такой контраст между наблюдаемой, ожидаемой и официальной инфляцией можно объяснить методами подсчета, которые, кстати, с апреля поменялись. Росстат почти вдвое расширил набор товаров и услуг, включаемых в недельный индекс цен. Например, там появились такие категории, как обеды в кафе и путевки в Грецию, которые этой весной не дорожали. С другой стороны, в пользу версии о реальном замедлении инфляции говорят данные Минсельхоза, который в апреле зафиксировал серьезное падение цен у производителей овощей - до 36,7% в годовом выражении, а у производителей мяса рост не выше 1,1%.