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Двумя рейсами 27 апреля планируют вывезти несколько сотен россиян из Индонезии, Таиланда и Фиджи, а также Маврикия, Танзании и Сейшельских островов, сообщили в минтрансе. По оценкам МИД, возвращения на родину ожидают еще около 30 тысяч соотечественников. Многие из них хотят вернуться как можно скорее, а некоторые недоумевают, почему вылет затягивается.
Туристов, вернувшихся из-за границы, эпидемиологи встречают прямо у трапа самолета. Фото: РИА Новости Туристов, вернувшихся из-за границы, эпидемиологи встречают прямо у трапа самолета. Фото: РИА Новости
Туристов, вернувшихся из-за границы, эпидемиологи встречают прямо у трапа самолета. Фото: РИА Новости

Вывоз россиян из-за рубежа начался 20 марта, после того как на фоне пандемии коронавируса были введены ограничения на зарубежные путешествия. С 20 по 30 марта в Россию вернулись 155 866 граждан, рассказали "РГ" в Росавиации. В Ростуризме уточнили, что в основном это были организованные туристы.

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Сейчас возвращают россиян, самостоятельно выехавших за рубеж. В сутки в Москву могут прибыть не более 500 человек, а в другие регионы страны - не более 200, поскольку необходимо обследовать каждого прилетающего. Источник в Росавиации пояснил, что решение о выполнении рейса принимается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе. Возвращают тех, кто подал заявку на портале госуслуг. В итоге в Россию в общей сложности уже прилетели около 170 тысяч россиян.

Посольства России за рубежом проводят "ювелирную работу" по координации, логистике и выверению списков пассажиров, рассказали в МИД. Одним из самых сложных регионов, по признанию дипломатов, остается Юго-Восточная Азия. Ситуация часто осложняется спецификой карантинных мер. Так, в Непале сотрудники посольства помогали туристам, выселенным из отелей, с поиском жилья и даже разбили на территории Русского культурного центра палаточный городок. Но иногда препятствия создают сами наши граждане. К примеру, один соотечественник устроил бурную вечеринку для шести десятков гостей на одном из пляжей Гоа, где действовал комендантский час. "Подобное поведение сводит на нет дипломатические усилия по организации возвращения россиян на родину", - пожаловался "РГ" источник в российском МИДе.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Правительство Минтранс Росавиация Правительство Минэкономразвития Ростуризм Правительство МИД

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