Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами

Капитан сборной России занял в этом списке седьмое место, опередив легенду английского "Манчестер Сити" Давида Сильву.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом: Тома Менье ("Пари Сен-Жермен"), Виллиан ("Челси"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен"), Райан Фрейзер ("Борнмут"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Артем Дзюба ("Зенит"), Левен Курзава ("Пари Сен-Жермен"), Чарлес Арангис ("Байер"), Давид Сильва ("Манчестер Сити").

Возвращаясь к ситуации с Дзюбой, отметим, что по неподтвержденным данным, Артем уже подписал новый контракт с "Зенитом". Хотя в его услугах были заинтересованы несколько европейских команд. В частности, зимой сообщалось о намерении "Тоттенхэма" взять форварда в аренду.