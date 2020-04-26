Эксперты составили символическую сборную "Вашингтона" из россиян

Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную "Вашингтона", составленную из российских хоккеистов.
Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Вратарем в этой команде является Семен Варламов. Пару защитников составили Дмитрий Орлов и Сергей Гончар. В тройку нападения попали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Семин.
Напомним, что в 2018 году "Вашингтон", в составе с Овечкиным, Кузнецовым и Орловым, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
Ранее NBC составил сборные "Вашингтона" из шведов, канадцев и американцев.