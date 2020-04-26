Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети

На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный". Эту картину после фестиваля "взять на заметку" рекомендовала "РГ", и уже тогда было подчеркнуто, что в фильмографии актера Хью Джекмана появилась еще одна безупречная работа.

Не совсем вовремя выпускать этот фильм именно сейчас - когда труд учителей, как и врачей, приравнивается к героическому. Однако, если не делать оглядку на времена пандемии, то удовлетворение от фильма можно получить. Дело в том, что о коррупционерах-врачах так или иначе говорится в медицинских сериалах. В большинстве из них встречаются отрицательные герои, для которых работа врача, мягко говоря, не священна, а Клятва Гиппократа - лишь пустой звук.

Картин же, где в невыгодном свете представлены учителя, - очень мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки. В России, кстати, не так давно появился сериал "Учителя", два главных героя которого отец замминистра образования и его старшая дочь - декан в крупном вузе - те люди, которые "греют руки" на системе обучения. В отличие от младшей дочери того же замминистра, которая верит в предназначение и чистые намерения учителя. Что говорить, и в жизни наряду с теми, кто дает молодым людям путевку в жизнь, встречаются и те, кто пытается нажиться на том. Во что люди стремятся вкладываться в первую очередь? В образование! Ведь во многих семьях, особенно в нашей стране, из поколения в поколение передается "заповедь", что на образование не стоит жалеть средств.

Однако есть такие люди, кто использует эти стремления в первую очередь во благо себе. Таков и герой Хью Джекмана. И что еще больнее - сюжет фильма "Безупречный" основан на реальной истории директора престижной школы на Лонг-Айленде Фрэнка Тассона. Он и есть прототип роли Джекмана, в финальных титрах зритель увидит - каков он был на самом деле. Выпускники элитной школы поступают в самые популярные университеты, родители не жалеют денег на их образование. А сам директор Тассон - обаятелен и является примером для подражания. Кстати, в этой роли Хью Джекман поразительно похож на нашего популярного артиста Сергея Безрукова. Такой же бесконечный шлейф обаяния и порядочности, который возникает после общения с ним. С той лишь разницей, что Фрэнк - герой Джексона - обманщик и проходимец. Он - прекрасный педагог и верит в успех своих учеников, при этом у них же и ворует. За идеальной школьной жизнью скрывается хитрая преступная схема.

Однако Фрэнк забывает о том, что имеет дело с хорошо образованными молодыми людьми, у которых тяга к справедливости - на первом месте. И они не пожалеют ни времени, ни сил, чтобы побороться за правду и вывести мошенников на чистую воду. Не этому ли учат в его школе? Но кто мог подумать, что тщательность и сообразительность "первых учеников" приведет к тому, что всему свету откроется неприглядная правда. Когда становится понятно, что все тайное вот-вот станет явным, Фрэнк и администратор школы Пэм Глукин (в этой роли Эллисон Дженни) вынуждены думать о прикрытии и даже готовы пойти на самые крайние меры, чтобы защитить себя от наказания. При этом Фрэнк не думает вообще ни о ком, кроме себя, и готов подставить ближайших верных соратников и коллег, лишь бы самому удержаться на плаву. А это в его случае означает - снимать дорогие апартаменты, летать, за счет родителей опять же, первым классом, не отказывать себе в дорогих костюмах и даже в пластических операциях - у самых известных хирургов в их престижных клиниках.

В фильме есть элементы комедии, но на самом деле - это трагическая история о мздоимцах от образования. В конце картины, когда на экране появляются титры, выясняется, что реальный "герой" растратил более 73 миллионов долларов - то есть воровал по-крупному, шикуя на деньги родителей и учеников, и совесть его при этом не мучила. Наоборот, казалось, что все ему мало...

Помимо Хью Джекмана и Эллисон Дженни, в фильме снялись Рэй Романо, Джеральдин Висванатхан, Алекс Вульфф, Рафаэль Касаль и Аннали Эшфорд. Эта картина стала второй работой в режиссерской карьере Кори Финли (до этого был фильм "Чистокровные"). Написанный Майком Маковски сценарий, основывается на статье Роберта Колкера в New York Times Magazine, что еще раз подчеркивает кинотенденцию, ставшей особенно актуальной в наши дни - в основу многих кинематографических хитов попадают вызвавшие резонанс статьи из газет и журналов, и права на них у изданий порой выкупаются за сумму большую, чем уходит на оплату иных сценариев. Чтобы далеко не ходить - популярный недавний сериал "Неортодоксальный" на Netflix, которым многие засматриваются в период самоизоляции, - также основан на газетной статье.

"Реальные события, которые легли в основу фильма, произошли в Рослине пятнадцать лет назад. Это была очень личная история для сценариста Майка Маковски, который вырос в этом маленьком городке. Именно ученики-журналисты из его школьной газеты "Маяк" фактически раскрыли эту аферу. По иронии судьбы, New York Times заинтересовались этим случаем только тогда, когда один из авторов увидел экземпляр "Маяка", который его сын принес домой из школы. То, что начиналось как небольшая статья в газете средней школы, вызвало безумие в средствах массовой информации и привело к дальнейшим расследованиям и большому скандалу", - рассказывается в релизе картины "Безупречный".

"Меня зацепила комическая составляющая в сценарии Майка, - признается режиссер Кори Финли. - Фактически мы снимали драматическую историю с элементами черной комедии. Меня всегда тянет рассказывать истории, которые ходят по узкой грани, где нет однозначно черного или белого. Я хотел снять фильм о конкретном времени и месте, но при этом ставил большие вопросы об американской культуре. А именно - как наша экономическая система формирует нас".

Добавим, что экономическая система с момента снятия и выхода картины в наши дни во многом изменилась. Но всегда найдутся люди, готовые нажиться на беде и лучших стремлениях других. И в этом плане выход именно в эти дни фильма "Безупречный" - как нельзя кстати.