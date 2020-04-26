Французским аптекам разрешат продавать защитные маски

В аптеках Пятой Республики снова станут продавать защитные маски. Об этом местные власти объявили в соответствующем указе.

Как гласит текст документа, к продаже вновь допускаются многоразовые тканевые "несанитарные маски". Они должны обеспечивать защиту не менее 70 процентов и быть пригодными к стирке при температуре 60 градусов Цельсия.

Напомним, что еще 3 марта правительство Франции запретило продавать любые медицинские маски в аптеках. Такое решение власти приняли на фоне резко возросшего спроса на эти средства защиты. В продаже оставили лишь хирургические маски или маски типа FFP2, но приобрести их могли исключительно медработники. По мнению экспертов, власти решили вновь вернуть на аптечные прилавки обычные маски (или, как их иначе называют, "маски для широкой общественности") ввиду того, что совсем скоро, 11 мая, в стране начнут постепенно ослаблять карантин.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции, цена за маску будет варьироваться от двух до пяти евро. Однако она может достигать и десяти, и пятнадцати евро - в зависимости от того, сколько раз маску можно будет носить повторно.

На сегодняшний момент, по данным портала Worlometers, во Франции зафиксировано 161 488 случаев заражения коронавирусом. 22 614 человека скончались.