Глава Роспотребнадзора призвала провести майские праздники в самоизоляции

России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого нужно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия-1" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пока никакого пика заболеваемости в России нет. "Пик - это взрыв, взрыва никакого у нас нет", - отметила Попова.

И добавила, что задачей было не скатиться в бурный рост заболеваемости. Пока этого удается достичь. "Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - считает Попова.

Глава ведомства уверена, что майские праздники россиянам лучше пересидеть дома. Она подчеркнула, что режим самоизоляции в России позволил резко снизить темпы заражения коронавирусом. Сначала прирост ежедневной заболеваемости составлял почти в 30% в сутки, сегодня же - меньше 10%.

"У нас удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%. А это тоже результат ограничительных мер. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны", - отметила Попова.

На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 81 тысяча случаев заражения: выздоровели 6 767 человек, умерли 747.