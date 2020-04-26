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26.04.2020 05:21
Рубрика: В мире

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Фото: AFP/KCNA VIA KNS Фото: AFP/KCNA VIA KNS
Фото: AFP/KCNA VIA KNS

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Фото: AFP
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Так, Ким Чен Ын передал благодарность рабочим, помогавшим создавать город Самчжиен, строительство которого было торжественно завершено в конце 2019 года. В какой форме была передана благодарность, радиостанция Северной Кореи не уточнила, пишет РИА Новости.

Также Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова. Она была направлена по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Напомним, ранее некоторые СМИ заявили об ухудшении здоровья северокорейского лидера. Однако, по словам главы Корейской ассоциации дружбы дипломата Алехандро Као де Беноса, данная информация является "ложной и злонамеренной".

В мире Восточная Азия Северная Корея

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