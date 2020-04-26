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26.04.2020 19:30
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса: Что произошло 24-26 апреля

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Банки стали одними из наиболее уязвимых мест для COVID-19 и готовятся принимать особые меры. Фото: РИА Новости Банки стали одними из наиболее уязвимых мест для COVID-19 и готовятся принимать особые меры. Фото: РИА Новости
Банки стали одними из наиболее уязвимых мест для COVID-19 и готовятся принимать особые меры. Фото: РИА Новости
26 апреля

Зерно оставят в России

Экспорт отечественных зерновых за пределы Евразийского экономического союза остановлен до 1 июля 2020 года. Об этом объявил Минсельхоз России. Основная цель принятой меры - стабилизация цен и обеспечение потребности страны в зерновых и продуктах их переработки.

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Работу из дома хотят сохранить

Право не приезжать на работу, а трудиться из дома после окончания пандемии предлагают власти Германии. Глава федерального минтруда объявил о разработке соответствующего законопроекта, который будет готов к осени. Предполагается как полностью удаленная работа, так и возможность взять себе пару "домашних" дней в неделю. При этом особое внимание правительство Германии уделяет тому, чтобы работа из дома не мешала личной жизни людей.

Курган вводит сухой закон

Власти Курганской области объявили о запрете продажи алкоголя, в том числе с 30 апреля по 10 мая. Ограничения призваны исключить условия для распространения COVID-19 в регионе, где уже зафиксированы 33 случая заражения коронавирусом. Одновременно будет приостановлена продажа древесного угля и жидкостей для розжига.

Банки открывают казармы

Критически важные сотрудники финансовых институтов могут быть переведены на "работу с проживанием". Они будут круглосуточно оставаться в офисе для избежания риска подхватить коронавирусную инфекцию. О подготовке таких мер сообщили в банках Совкомбанк и "Зенит". "Казарменное положение" будет введено для небольшой группы сотрудников, чья работа критически важна. Согласившимся жить на работе обещают за это доплатить.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России

Маски и защитные костюмы прибыли в Нижний Новгород

Жители и медики Нижегородской области смогут использовать для защиты от коронавируса 750 тысяч масок и 50 тысяч специальных костюмов. Партия защитных средств прибыла в регион. Большая ее часть будет распределена по больницам и в государственные аптеки, где можно будет купить по цене от 12 до 27 рублей.

Норки и львы тоже болеют

Коронавирус выявлен у двух норок, проживающих на звероводческих фермах в Нидерландах. Им решили сделать тест, когда у животных были обнаружены симптомы, сходные с теми, которые есть у больных COVID-19 людей. Ранее тот же модный диагноз был поставлен львам и тиграм в зоопарке Нью-Йорка, а также двум американским домашним кошкам.

25 апреля

Первые послабления

В субботу после месячного перерыва, связанного с карантинными ограничениями из-за СOVID-19, в Тверской области вновь открылись центры госуслуг, косметические салоны, магазины одежды и обуви, многофункциональные центры госуслуг и другие организации. В Костроме открылись парикмахерские и салоны красоты. В ближайшую неделю подобные меры послабления режима повышенной готовности ожидаются в Калининградской, Кировской и Ленинградской областях, а также в Крыму.

Facebook запустил групповые видеозвонки

Популярная социальная сеть объявила о запуске сервиса Messenger Rooms для проведения групповых видеозвонков. Одновременно к ним смогут подключиться до 50 пользователей. При этом время разговора не ограничено. Для создания видеочата надо иметь аккаунт на Facebook, но подключиться к разговору может кто угодно. Впоследствии аналогичный сервис появится и у других приложений Facebook - Instagram и WhatsApp.

24 апреля

Минпромторг: вакцина будет до конца года

Российская вакцина от коронавируса будет готова уже к концу года, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в июне уже должны начаться доклинические и клинические исследования, чтобы к концу года выдать готовую рекомбинантную вакцину, которую можно использовать для людей.

Позвоните, вам помогут

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира

"Горячую линию" для помощи застрявшим за рубежом российским туристам открыли в минкомсвязи. Операторы готовы проконсультировать по самым разным вопросам, в том числе об организации вывозных рейсов. С 14.00 понедельника 27 апреля все исходящие звонки на "горячую линию" для абонентов, находящихся в роуминге, будут бесплатными. Телефон кол-центра: +7(495) 249-75-77.

Священники придут в больницы

Группа священников, облаченных в особые защитные костюмы, начинает совершать таинства исповеди и причастия в инфекционных больницах Тверской области. Епархия отобрала для этого служения молодых и здоровых священников с крепким иммунитетом, с ними будет проведен инструктаж о необходимых мерах безопасности при нахождении рядом с инфицированными прихожанами. Церковь уже закупила два десятка специальных облачений для проведения таинств в инфекционных отделениях больниц.

Подготовили Алексей Дуэль и собкоры "РГ"

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрирован 6361 новый случай COVID-19 в 83 регионах.

Больше всего - 2971 - в Москве.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 6767 человек. Скончались 747 человек.

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