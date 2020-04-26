Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая

Не менее чем до 12 мая стоило бы продлить режим самоизоляции, считает главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства Юрий Лобзин. Свое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Ну а дальше, после 12 мая, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают?" - отметил Лобзин. В то же время он подчеркнул, что режим самоизоляции не может длиться слишком долго. Например, до изобретения вакцины. "Нет, не будет этого вечно, есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет", - пояснил он.

Кстати, ранее руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко напомнил, что пандемия COVID-19 может закончится еще до разработки вакцины от коронавируса. Именно так и произошло с вирусами SARS и MERS (также разновидность коронавирусов).