Низкая ставка должна повысить спрос на жилье (за последние недели он упал на 30%) и поддержать застройщиков. Однако на ценах квартир в новостройках ситуация пока не сказывается.
Если карантин будет продолжаться 1-2 месяца, стоимость жилья существенно не изменится, сказал в интервью телеканалу РБК глава минстроя Владимир Якушев. Если же ситуация затянется на полгода, то застройщики могут начать снижать цены и прибыль, чтобы расплачиваться по кредитам.
Низкая ставка по кредитам на новостройки может повлиять и на вторичный рынок жилья. "Вторичное жилье с объявлением дешевой ипотеки, конечно, проигрывает "первичке", которая будет перетягивать потребительский спрос", - отмечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Тем, кто подумывал продать квартиру, стоит поторопиться, считает он: факторов, которые могли бы способствовать росту цен на вторичке, очень немного. "В апреле в Москве вторичные квартиры подешевели на 2,3%, а новостройки прибавили в цене 0,4%", - говорит он.
Субсидирование ставки приведет к некоторому перетеканию тех, кто хотел бы купить квартиру на вторичном рынке, в сторону покупки в новостройке, говорит гендиректор "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков. Но это не будет значительная доля покупателей. При оформлении кредита на 4,5 млн рублей на 15 лет под 9% ежемесячный платеж составляет 45 500 рублей, при приобретении квартиры в новостройке по субсидированной ставке - 39 000 рублей. "Этого недостаточно, чтобы перебить нюансы, которыми отличается новостройка от вторички", - считает Барсуков. Например, семьям с детьми требуется переезд "здесь и сейчас", так как затраты на съемное жилье в период, пока дом достраивается, будут выше, чем выгода в 78 тысяч рублей в год.
"Ипотека с господдержкой - серьезное преимущество, которое имеет первичный рынок жилья, - считает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. - Но многие покупатели не могут использовать госпрограммы для первичного рынка".
В первую очередь, те, кто вынужден срочно решать жилищный вопрос, продавая уже имеющееся жилье. При этом в компании прогнозируют снижение стоимости "вторички" из-за ухудшения платежеспособности населения. Уменьшение цен будет крайне медленным, продавцы склонны подолгу не соглашаться на уступки.
"Цена на вторичку, вероятно, будет снижаться", - отмечает руководитель сервиса Яндекс.Недвижимость Илья Тихомиров. Поддержать интерес к "вторичке" может временное снижение предложений на первичном рынке во II и III кварталах из-за приостановки строительства.
Прибытие рейса - 27 апреля
Вывоз россиян из-за рубежа начался 20 марта, после того как на фоне пандемии коронавируса были введены ограничения на зарубежные путешествия. С 20 по 30 марта в Россию вернулись 155 866 граждан, рассказали "РГ" в Росавиации. В Ростуризме уточнили, что в основном это были организованные туристы.
Сейчас возвращают россиян, самостоятельно выехавших за рубеж. В сутки в Москву могут прибыть не более 500 человек, а в другие регионы страны - не более 200, поскольку необходимо обследовать каждого прилетающего. Источник в Росавиации пояснил, что решение о выполнении рейса принимается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе. Возвращают тех, кто подал заявку на портале госуслуг. В итоге в Россию в общей сложности уже прилетели около 170 тысяч россиян.
Посольства России за рубежом проводят "ювелирную работу" по координации, логистике и выверению списков пассажиров, рассказали в МИД. Одним из самых сложных регионов, по признанию дипломатов, остается Юго-Восточная Азия. Ситуация часто осложняется спецификой карантинных мер. Так, в Непале сотрудники посольства помогали туристам, выселенным из отелей, с поиском жилья и даже разбили на территории Русского культурного центра палаточный городок. Но иногда препятствия создают сами наши граждане. К примеру, один соотечественник устроил бурную вечеринку для шести десятков гостей на одном из пляжей Гоа, где действовал комендантский час. "Подобное поведение сводит на нет дипломатические усилия по организации возвращения россиян на родину", - пожаловался "РГ" источник в российском МИДе.
Что дают налоговые каникулы
"Сейчас готовится еще одно постановление правительства, в котором, в том числе, будет разъяснен порядок оплаты перенесенных налоговых платежей. Перенесенные налоговые платежи будут оплачиваться равными частями в течение года. Таким образом, финансовая нагрузка на пострадавшие компании будет равномерно распределена", - сообщил Даниил Егоров.
Он также дал подробные разъяснения по наиболее волнующим бизнесменов, особенно представителей малых и средних предприятий, вопросам по налоговым льготам. Глава ФНС, напомнил, что изменения, которые были сделаны в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь коснулись переноса сроков уплаты налогов, предоставления отсрочек и рассрочек, в том числе по обязательной отчетности.
"Все налоговые декларации, которые у нас необходимо сдавать с марта по май, по ним автоматически срок сдачи переносится на три месяца, но необходимо отдельно отложить из этой отчетности декларации по страховым взносам и декларации по налогу на добавленную стоимость, которые необходимо сдать до 15 мая", - подчеркнул Даниил Егоров.
Он также пояснил, почему именно для этих налоговых деклараций сроки сдачи остались прежними. По его словам, поскольку декларации по налогу на добавленную стоимость могут подразумевать как уплату, так и возмещение, соответственно, чтобы компании могли воспользоваться своим правом на возмещение, налоговым органам необходим весь массив деклараций.
При этом Даниил Егоров отметил, что это не касается оплаты всех видов налогов и сборов, которые можно осуществить тогда, когда заканчиваются выходные дни.
"Перенос уплаты налогов осуществляется не для всех, исключения сделаны для малых и средних предприятий из списка пострадавших отраслей. На сайте ФНС размещена соответствующая информация", - сказал глава ФНС.
Он также обратил внимание на еще один важный нюанс, при определении отношения той или иной организации к отраслям, признанным пострадавшими. "Многое зависит от того, как предпринимателями были проставлены виды деятельности при регистрации фирмы или компании. Первый указанный ОКВЭД будет определять, относится ли фирма к пострадавшим отраслям или нет", - указал Даниил Егоров.
Он также отметил, что если владелец бизнеса понял, что его фирма относится к одной из пострадавших отраслей, то по налогу на прибыль, по упрощенной системе налогообложения и по сельхозналогу за 2019 год сроки уплаты переносятся на 6 месяцев. По его словам, авансовые платежи, а также налоги за первый квартал 2020 года также переносятся на полгода, а за второй квартал на 4 месяца.
Глава ФНС отметил, что налоговая служба серьезно снизила административную нагрузку на налогоплательщиков, в том числе отменив все проверки, кроме камеральных. По его словам, бизнесу и гражданам осталось только определить, на какие именно льготы они имеют право, и подать в налоговые органы соответствующее заявление.
Также увеличены сроки предоставления информации по документам: на 10 дней для налога на добавленную стоимость и страховых взносов и на 20 дней по остальным налогам.
Апрельский цирюльник
"Мы сделали это для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся в целом мире новой коронавирусной инфекции", - заявила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
В письме ведомства содержатся рекомендации не только для парикмахерских, но и других предприятий малого бизнеса, занимающегося обслуживанием населения - прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье. Перед открытием любого из них нужно будет провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств "по вирусному режиму". А также организовать ежедневные проверки сотрудников перед началом рабочей смены и во время рабочего дня с измерением (бесконтактным термометром) температуры тела каждого работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ.
От работы также рекомендуется временно отстранить лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и т.д.). А у входа в каждое предприятие по оказанию услуг необходимо организовать для посетителей место обработки рук антисептиками.
Роспотребнадзор также требует безусловного запрета на вход в помещения сервисных предприятий "лиц, не связанных с их деятельностью", и максимально возможного ограничения контактов между работниками и между клиентами. А еще - отказаться от угощения посетителей чаем или кофе.