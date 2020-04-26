Правительство утвердило условия получения льготной ипотеки под 6,5%. Кредит можно будет взять на покупку жилья у застройщика по 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита - 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в остальных регионах. Первоначальный взнос - 20%.

Низкая ставка должна повысить спрос на жилье (за последние недели он упал на 30%) и поддержать застройщиков. Однако на ценах квартир в новостройках ситуация пока не сказывается.

Если карантин будет продолжаться 1-2 месяца, стоимость жилья существенно не изменится, сказал в интервью телеканалу РБК глава минстроя Владимир Якушев. Если же ситуация затянется на полгода, то застройщики могут начать снижать цены и прибыль, чтобы расплачиваться по кредитам.

Низкая ставка по кредитам на новостройки может повлиять и на вторичный рынок жилья. "Вторичное жилье с объявлением дешевой ипотеки, конечно, проигрывает "первичке", которая будет перетягивать потребительский спрос", - отмечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Тем, кто подумывал продать квартиру, стоит поторопиться, считает он: факторов, которые могли бы способствовать росту цен на вторичке, очень немного. "В апреле в Москве вторичные квартиры подешевели на 2,3%, а новостройки прибавили в цене 0,4%", - говорит он.

Тем, кто подумывал продать квартиру, сейчас стоит поторопиться

Субсидирование ставки приведет к некоторому перетеканию тех, кто хотел бы купить квартиру на вторичном рынке, в сторону покупки в новостройке, говорит гендиректор "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков. Но это не будет значительная доля покупателей. При оформлении кредита на 4,5 млн рублей на 15 лет под 9% ежемесячный платеж составляет 45 500 рублей, при приобретении квартиры в новостройке по субсидированной ставке - 39 000 рублей. "Этого недостаточно, чтобы перебить нюансы, которыми отличается новостройка от вторички", - считает Барсуков. Например, семьям с детьми требуется переезд "здесь и сейчас", так как затраты на съемное жилье в период, пока дом достраивается, будут выше, чем выгода в 78 тысяч рублей в год.

"Ипотека с господдержкой - серьезное преимущество, которое имеет первичный рынок жилья, - считает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. - Но многие покупатели не могут использовать госпрограммы для первичного рынка".

В первую очередь, те, кто вынужден срочно решать жилищный вопрос, продавая уже имеющееся жилье. При этом в компании прогнозируют снижение стоимости "вторички" из-за ухудшения платежеспособности населения. Уменьшение цен будет крайне медленным, продавцы склонны подолгу не соглашаться на уступки.

"Цена на вторичку, вероятно, будет снижаться", - отмечает руководитель сервиса Яндекс.Недвижимость Илья Тихомиров. Поддержать интерес к "вторичке" может временное снижение предложений на первичном рынке во II и III кварталах из-за приостановки строительства.