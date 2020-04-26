Искусственный интеллект начал эволюционировать

Искусственный интеллект (ИИ) теперь возможно разрабатывать без участия человека, для этого нужен лишь компьютер. Программисты из США Ристо Мииккулайнен и Куок Ле разработали программу AutoML-Zero, которая позволяет это делать.

Как сообщает портал Science Mag, программа способна генерировать огромное количество алгоритмов, используя комбинации из ста различных математических операций. После чего она проверяет, способна ли разработанная ею система ИИ выполнять заданные функции, и сравнивает их производительность. А уже потом AutoML-Zero объединяет части разных алгоритмов в один ИИ. Такая вот эволюция.

"Версия ориентирована на разработку новых методов ИИ, - говорит Вадим Юн, генеральный директор Crayon. - Возможно, уже скоро эта разработка поможет создать модель, которая, например, найдет лекарство от коронавируса или какого-либо другого серьезного заболевания".

Контент не создается сам по себе, во всех случаях инициатива исходит от человека

Разработка нацелена в первую очередь на решение конкретных задач, так как именно качество их решения становится критерием репродукции алгоритмов при эволюционном процессе. "Наш мир уже готов впустить искусственный интеллект в свою жизнь, а это хороший стимул для развития технологий. Однако человек принимает решения не только благодаря выстраиванию нейронных цепочек, но и на основе эмоций и чувств, алгоритмы появления которых сложны и не до конца изучены", - рассказывает Ирина Нестерова, заместитель директора Центра машинного обучения "Инфосистемы Джет".

Однако встает вопрос - принятие каких решений человек сможет делегировать машине. "По опыту внедрения машинного обучения на промышленных предприятиях могу сказать, что технологии действительно помогают специалистам принимать решения более эффективно и быстро, учитывая столько факторов одновременно, сколько человеку сложно учесть. И здесь развитие технологий будет востребовано. Однако до работы без вмешательства человека еще очень далеко", - полагает Ирина Нестерова.

Сценарии фантастических фильмов, где искусственный интеллект познает свои возможности и переосмысливает цели, поставленные человеком, пока далеки от реальности. "Обычно программист должен выполнить ряд операций по работе с исходными данными вручную, чтобы сделать набор данных пригодным для обучения машин: предварительно обработать их, сконструировать дополнительные данные из первичных, выделить важные и отсортировать важные от второстепенных. После этих шагов программист должен самостоятельно выбрать определенный алгоритм ИИ и оптимизировать - выставить специальные настройки - "гиперпараметры". В рамках подхода "автоматическое машинное обучение" одна часть ИИ настраивает другую часть ИИ - пишет программу самостоятельно", - объясняет Игорь Дикшев, генеральный директор R-Labs.

Контент не создается сам по себе, во всех случаях инициатива исходит от человека, "генератор" выбирается и используется человеком для решения своих целей и задач. "Генератор" используется так, как раньше использовались молоток, кисть, или карандаш - человек задействует инструмент для реализации своего видения. Это очередной новый, эффективный способ хозяйствования, как паровая машина или колесо", - заключает Дикшев.