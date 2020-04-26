Исследование выявит риски использования информтехнологий в праве

Международный союз нотариата начал масштабное исследование, как нотариальная форма обеспечивает стабильность гражданского оборота. Тема была предложена Россией на 29-м конгрессе Международного союза нотариата, прошедшей в конце прошлого года в Джакарте.

Разразившаяся пандемия не просто не отменила планов, но добавила исследованию особую актуальность. Государства на всех континентах принимают экстраординарные меры, чтобы остановить инфекцию, и это радикально изменило привычный уклад жизни.

Как бы то ни было, происходящие события придали сильный импульс развитию дистанционных процедур. Это не является какой-то новой или неожиданной тенденцией, но нынешняя ситуация ускорила многие процессы. Например, Минюст сообщил, что будет форсировать внедрение таких суперсервисов, как "Рождения ребенка" и "Утрата близкого человека", позволяющих в режиме онлайн решать вопросы с оформлением документов. В том числе при получении наследства.

В связи с развитием электронных технологий у многих неспециалистов возникает наивная эйфория, будто цифровые сервисы могут привести к экономии за счет отмены действующих правовых институтов. Например, иногда звучит мнение, что вместо нотариального оформления сделок можно ввести блокчейн. Как выяснилось в ходе международного конгресса, такие голоса звучат по всему миру. Но защитит ли блокчейн человека так же, как его защитит другой человек, обладающий полномочиями нотариуса?

Для проведения международного исследования российская сторона подготовила специальный опросник. Какие гарантии в разных странах дает нотариальная форма акта? Есть ли повышенная доказательственная сила? Часто ли оспариваются в суде нотариальные акты? В каких сферах жизни наиболее востребованы нотариальные акты? Только в традиционных сферах - сделки по купле-продаже недвижимости, семейные и наследственные отношения, корпоративное право? Или же нотариус привлекается и в иных случаях? Так, например, в РФ у нотариуса есть функция обеспечения доказательств: осмотр письменных и вещественных доказательств, интернет-сайтов и смс-сообщений, допрос свидетелей, назначение экспертизы и т.п.

Предложенные российской стороной вопросы были одобрены членами комиссии по темам и конгрессам Международного союза нотариата. Особенный интерес вызвал вопрос об исполнительной силе нотариальных актов, позволяющей взыскивать обязательства во внесудебном порядке. В России, если деньги были выданы в долг по нотариально оформленному договору, то в случае невыполнения должником своих обязательств достаточно получить исполнительную надпись у нотариуса и сразу направить документы судебным приставам.

Как отмечают эксперты, в виду того, что не во всех странах нотариальные акты обладают такой силой, эта тема очень важна для и для профессии, и для общества. Подобный институт повышает статус нотариальных документов, является потенциалом для развития нотариата и его важнейшей миссии, повышающей стабильность гражданского оборота. Для граждан возможность исполнения в упрощенном внесудебном порядке сокращает издержки времени и средств на судебные процедуры.

Как отмечают эксперты, участвовавшие на форуме в Джакарте, цифровые технологии сами по себе не гарантируют безопасность при сделках. Например, от неспециалистов часто звучат предложения оформлять договоры по видеосвязи. Однако нотариус не может засвидетельствовать по видеосвязи подпись человека под важным договором.

Где гарантия, что человек на экране, тот самый человек? Недавно российский программист подключился к Zoom-конференции под видом Илона Маска, и, как сообщает пресса, никто не заметил подмены. По словам программиста, специальную программу он написал за пару часов. Достаточно закачать фотографию любого человека, и можно выходить на связь под видом него. Нет сомнений, что, если мошенники возьмутся за дело серьезно, они способны создать более мощные программы, делающие подделку практически неразличимой.

Кроме того, идентификация только полдела. Допустим, на связь вышел тот самый человек. Но нотариус должен убедиться, что гражданин действует добровольно. Это возможно только при личном общении. Где гарантия, что при видеосвязи за кадром не находится кто-то с пистолетом, наведенным на человека?

"Цифровизация - это, безусловно, главный тренд последних лет, от которого, прежде всего, ждут ускорения всех процессов в жизни общества и государства, оптимизации производства, повышения экономических показателей и улучшения качества жизни как такового, - заявил президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - При этом инновации не только меняют привычные уклады жизни, но и порождают новые форматы правоотношений".

"Сегодня мы уже говорим о цифровых правах и цифровых сделках. И здесь, к сожалению, многие забывают, что от прибавления слова "цифровой" не меняется ключевая потребность гражданского оборота и его участников - безопасность и защита права. Некоторым кажется, что защитную функцию возьмут на себя непосредственно передовые технологии, используемые в новых форматах правоотношений. Однако практика показала, что это серьезное заблуждение", - отметил он.

Как отмечают в МВД, новейшие информационные технологии все активнее берут на вооружение и криминальные круги". Среди наиболее распространенных преступлений с использованием цифровых технологий - хищение чужого имущества, кража персональных данных и другие виды мошенничества.

"Упрощенный порядок и фактически моментальное принятие решения в цифровых условиях повышают уязвимость граждан, - рассказала нотариус Елена Образцова. - Прежде всего, это касается людей, которые не подготовлены в юридическом и технологическом смыслах".

Но случается, что под угрозой оказываются и продвинутые в цифровом отношении люди. Они нередко вообще не задумываются о юридическом смысле всплывающего на экране текста и не считают необходимым разбираться в нем. То есть априори думают, что все документы, которые выдает компьютер, не несут никакой опасности.

"Отдельные проблемы несет в себе и технология блокчейн, которую сегодня предлагается использовать как основу для цифровых сделок - смарт-контрактов. Так, если порок воли появился хотя бы у одного из участников цепочки сделок блокчейн, то она вся становится недействительной, - пояснила Образцова. - Кроме того, в рамках блокчейн нельзя вносить изменения в уже заключенный договор. Как следствие, риски нарушения прав и признания сделки недействительной возникают у участников не одной, а целой цепочки сделок. Возникает логичный вопрос: кто сможет взять на себя ответственность за безопасность правоотношений в новой цифровой среде?".

Эксперты отмечают, что у российского нотариата есть собственная электронная инфраструктура, которая позволяет обеспечивать безопасность и стабильность правоотношений, в том числе в условиях цифрового оборота. В ее основе лежит Единая информационная система нотариата. Она была создана Федеральной нотариальной палатой в 2014 году на собственные средства нотариата, без дотаций из госбюджета.

Сегодня в ЕИС регистрируются абсолютно все нотариальные действия. Это позволяет защитить нотариальный акт от подделок, а также гарантировать достоверность юридически значимых сведений.

Многие эксперты сходятся во мнении о том, что в рамках систем смарт-контрактов именно нотариус мог бы взять на себя роль доверенной стороны. Это необходимо, в первую очередь, в случае со сделками с участием граждан. Как независимый арбитр именно нотариус мог бы гарантировать участникам таких сделок их законность и последующую защиту от оспаривания. В свою очередь, нотариус всегда выступал гарантом законности первичного документа, на основе которого возникает право. И в условиях развития цифровой экономики нотариат также готов предоставить гражданам и бизнесу самые современные сервисы.

Российский опыт заинтересовал иностранных специалистов. В свою очередь, Лионель Гальез, нотариус из Франции, координатор Европы в Международном союзе нотариата также рассказал о необходимости профессионального участия нотариуса во многих корпоративных процедурах, финансовых отношениях, в том числе во Всемирном банке. А Ли Йонг, нотариус из Китая, рассказал об уникальной платформе по защите интеллектуальных и авторских прав, созданной в Китае. Она позволяет отслеживать нарушения авторских прав в любой сфере товаров и услуг, в сфере защиты информации. Поиск и фиксирование пиратского контента в интернете, украденной видеопродукции и т.д. - эти процедуры производятся на платформе с участием нотариуса.

Сейчас материалы, собранные участниками конгресса, обрабатываются и тоже будут использованы в ходе научного исследования. Результаты работы предполагается использовать в ходе дальнейшего развития правовой защиты граждан при внедрении электронных процедур.

Конгресс в Джакарте стал первым Конгрессом Международного союза нотариата в Азии, что придает ему особую торжественность и вызывает гордость у нотариусов Индонезии. На конгрессе присутствовало около тысячи нотариусов Индонезии из разных регионов.