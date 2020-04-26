Юрист: Бизнесу придется доказывать в суде, что пандемия стала форс-мажором

Верховный суд России в своем обзоре судебной практики по вопросам, связанным с пандемией, ввел более строгие правила для предпринимателей, чем для обычных граждан. Так прокомментировал документ адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло.

По его словам, бизнесу каждый раз придется отдельно доказывать, что именно пандемия и ограничительные меры помешали ему выполнить свои обязательства перед партнерами или вовремя подать жалобу в суд. Между тем гражданину для того, чтобы восстановить срок исковой давности, будет достаточно сослаться на режим самоизоляции.

Юристы и предпринимательское сообщество очень ждали разъяснений Верховного суда, считать ли пандемию форс-мажором. Обзор снял все сомнения или вопросы остались?

Алексей Сикайло: Верховный суд России дал логичные и своевременные разъяснения. Они, безусловно, помогут в судебных спорах, которые неминуемо возникнут после окончания пандемии. Собственно, такие споры уже возникают. Но обзор не дает однозначного ответа, считать или нет пандемию форс-мажором. Здесь многое отдано на усмотрение судов, которые в каждом конкретном случае должны разбираться особо. Чистого форс-мажора нет.

В чем же тогда помощь?

Алексей Сикайло: Был риск, что суды начнут автоматически отказывать в признании введенных ограничений форс-мажорными обстоятельствами. Меры, которые сегодня принимаются, во многом уникальны. С одной стороны, это экстренные меры, с другой - многие правовые конструкции используются впервые. По сути многое создается сейчас с нуля. Как сказал один из докладчиков на недавно прошедшем Петербургском международном юридическом форуме, принимаемые сегодня меры во всем мире это большой пилотный правовой проект. Потому с формальной точки зрения введенные ограничения не являются классическим форс-мажорам. В реальности это, конечно же, форс-мажор. Поэтому очень важно, что Верховный суд дал такую установку нижестоящим инстанциям: не отмахиваться, но разбираться.

Теперь объясните, почему так важно доказать, что был форс-мажор.

Алексей Сикайло: Форс-мажор освобождается от ответственности.

Значит, можно взять деньги, но в случае форс-мажора ничего не сделать, а деньги оставить себе?

Алексей Сикайло: Нет, от обязательств форс-мажор не освобождает, только от ответственности: штрафов, пени и т.п. Если заказчик не согласится отстрочить выполнение обязательств или выполнение контракта будет невозможно по каким-то причинам, деньги придется вернуть. За исключением средств, которые уже потрачены на выполнение обязательств. Но санкций за то, что договор не выполнен, накладываться не будет.

Какие расходы не придется возвращать?

Алексей Сикайло: Например, человек создавал некий продукт для заказчика. Получил аванс, на который закупил материалы. Выплатил зарплату работникам, которые трудились над выполнением заказа. А потом наступили экстренные обстоятельства. Допустим, заказчику продукт был нужен был в определенный момент. После того, как срок вышел, потребность пропала, так что он отказывается перенести срок выполнения договора. В таком случае средства, потраченные на закупку материалов и зарплату работникам, не возвращаются. Но все расходы должны быть документально подтверждены. Остатки же возвращаются заказчику. Кроме того, если в процессе выполнения заказа, так и не выполненного до конца, было создано что-то, представляющее отдельную ценность, оно также должно быть передано заказчику. Иначе может быть предъявлен иск о возврате неосновательного обогащения. Но основное - подрядчик освобождается от ответственности за неисполнение заказа.

Расходы на выполнение невыполненного заказа будут потерями заказчика…

Алексей Сикайло: В этой ситуации все несут потери. Подрядчик не получит той прибыли, на которую рассчитывал. Время, которое он потратил, остается неоплаченным. А время дороже денег, оно не восполняется. Заказчик потеряет часть средств, потраченных на выполнение работы, которая стала ему ненужной. Так что никто не только не будет в выигрыше, скорее всего: мало кому удастся даже остаться при своих.

Почему бы тогда не договориться и просто не сдвинуть срок выполнения заказа?

Алексей Сикайло: Думаю, многие пойдут по такому пути: будут соглашаться на исполнение обязательств позднее. Но есть разные ситуации. Иногда для заказчика действительно теряется актуальность, и ему лучше вернуть хотя бы часть из потраченного, чем доводить контракт до конца. В такой ситуации у заказчика появляется соблазн, наоборот, попытаться, разорвав контракт, выбить из подрядчика пени и штрафы. И тем самым возместить убытки, а то и заработать. Поэтому ожидается вал судебных разбирательств, где одна сторона будет доказывать, что выполнить договор помешал форс-мажор, а другая - что даже в условиях пандемии партнеры могли исполнить заказ, но не выполнили, а потому должны заплатить еще и штраф. Собственно, подобные споры уже начались: видим это по своей практике, поступает масса звонков.

Поскольку классического форс-мажора, как вы сказали нет…

Алексей Сикайло: Это Верховный суд сказал.

Хорошо, Верховный суд. Но, раз нет безусловного форс-мажора, что именно надо будет доказывать сторонам?

Алексей Сикайло: Сторона, которая не может исполнить обязательства, доказывает, что обстоятельства носят объективный характер и не зависят от нее. Здесь может быть масса нюансов. Допустим, некоему подрядчику в силу характера его работы режим самоизоляции сам по себе не мог помешать выполнить работу. Но он не смог купить нужные материалы, потому что у поставщиков как раз из-за введенных ограничений не было возможности доставить товар. То есть человека подвела третья сторона, и это, если рассуждать теоретически, тоже может быть признано обстоятельством непреодолимой силы. Поэтому на юристов ляжет большая нагрузка. А предпринимателям я бы уже сейчас рекомендовал более тщательно подходить к подбору документов, описывающих ситуацию, состояние финансов, документировать каждый шаг. Обратились куда-то за нужными материалами и не смогли получить? Задокументируйте. И так далее.

Есть ли такие бизнесмены, у кого не возникло проблем?

Алексей Сикайло: Скорее всего, есть, но их круг достаточно узок. Практически все ограничены возможности передвижения. У всех, кого знаю, возникли проблемы. Если же рассуждать теоретически, то у каких-то структур связи не возникло проблем. Но и у них могут возникнуть проблемы задержки платежей за оказанные услуги.

Как быть тем, у кого процессуальные сроки истекают в эти дни?

Алексей Сикайло: Обзор Верховного суда достаточно четко говорит, что восстановление срока возможно. Право на процессуальную защиту непререкаемое. Фактически, судам рекомендуется продлевать сроки.

А сроки исковой давности? Если кто-то не успеет подать иск в эти дни, время уйдет?

Алексей Сикайло: Для граждан достаточно четко разъясняется, что ограничительные меры могут рассматриваться как уважительная причина для пропуска сроков исковой давности. Так что достаточно будет сослаться на режим самоизоляции. А в отношении юридических лиц подходы другие. Надо рассматривать конкретные обстоятельства, почему компания не смогла подать иск. Ведь суды приостановили только личный прием, но документы принимаются и обычной почтой, и через интернет. Предполагается, что юридические лица действуют более профессионально, поэтому им надо будет объяснять, что помешало им вовремя подать иск и почему эти обстоятельства надо признать уважительными. Скорее всего, суды и на них в данном вопросе будут смотреть более снисходительно. Но тем не менее, все-таки могут быть проблемы, практика покажет. Поэтому юридическим лицам надо быть внимательней.