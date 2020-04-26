Южный переходный совет Йемена объявил о режиме самоуправления на юге страны

Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) объявили о самоуправлении в находящихся под их контролем районах на юге страны, включая Аден. Также здесь введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает агентство Reuters.

Глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами назвал действия ЮПС продолжением вооруженного восстания, осуществляемым на фоне сложнейшей ситуации во временной столице Адене. По его словам, данный шаг будет иметь "катастрофические последствия", пишет ТАСС.

Конфликт в Йемене продолжается уже пять лет. Он стал причиной крупнейшего гуманитарного кризиса. По данным ООН, свыше 24 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает три миллиона человек.

В ноябре прошлого года в Эр-Рияде была заключена сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из ЮПС. Стороны договорились создать единое правительство из 24 министерств, слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинив их Минобороны и МВД. Но перемирие неоднократно нарушалось.