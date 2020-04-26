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Рубрика: Экономика

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Текст: Георгий Панин
На фоне заградительных барьеров противодействия пандемии, мировые финансы все-таки пришли в движение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировать ситуацию в мире и дал прогноз для начала восстановления финансовых рынков.

Фото: iStock
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- Поскольку текущий кризис имеет гуманитарно-экономическую природу, - рассуждает эксперт, - то и ключом к стабилизации финансового рынка служит совокупность двух основных факторов.

Во-первых, жесткие меры социально-географического дистанцирования позволят снизить распространение инфекции и динамику летальных исходов, что обеспечит уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и предопределит скорейшее восстановление потребительской уверенности и производственной активности.

Во-вторых, сохранение мягкой монетарной и фискальной политики финансовых властей в мире необходимо для прохождения острой фазы кризиса с наименьшими потерями частному и корпоративному секторам экономики и для предотвращения кризиса ликвидности финансовой системы.

С последней задачей большинство государств справляется, понижая до минимума процентные ставки, обеспечивая ликвидность рынку. А вот запоздалая, а порой и безответственная политика ряда стран мира в противодействии эпидемии коронавируса приводит к тяжелым гуманитарным последствия.

Тем не менее проводимый комплекс мер ведущими державами уже в течение ближайших месяцев может дать положительные результаты, что будет способствовать послаблению ограничений и началу длительного процесса восстановления национальных экономик.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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По нашим оценкам, мировая экономика проходит путь "W-образного" восстановления, когда за резким падением потребительского спроса первой волны февраля-марта будет наблюдаться вторая волна снижения, в основе которой - стагнация промышленного потенциала.

Макроэкономические модели подразумевают стабилизацию ситуации ближе к концу третьего квартала 2020 года. При благоприятном стечении обстоятельств возвращение на траекторию устойчивого развития можно ожидать не ранее первого квартала 2021 года.

При этом финансовый рынок, выступающий опережающим индикатором процессов реальной экономики, способен закладывать повышенные ожидания стабилизации загодя. Наблюдаемый в апреле отскок фондовых индексов и укрепление нацвалют развивающихся стран, ориентированных на экспорт сырья, при все еще сохраняющихся низких ценах на энергоносители, тому подтверждение.

Российский рубль испытывает на себе всю гамму факторов влияния внутренней и внешней среды. На внешней орбите доминирующее воздействие на курсообразование отечественной валюты оказывает динамика движения мирового капитала, стоимость сырья и металлов, риски санкционного противостояния.

Мягкая монетарная политика Центробанка России призвана ускорить экономические процессы внутри страны, обеспечив конкурентные преимущества национальным производителям и подстегнув потребительский спрос. Однако коронавирус вносит свои коррективы в темп развития экономики.

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Несмотря на объективные ограничения, по совокупности факторов ценообразования российского рубля, мы ожидаем сохранение относительной устойчивости нацвалюты. Ожидания скорейшего прохождения острой фазы общемирового кризиса будет способствовать росту аппетита к рисковым активам, к коим относится и рубль.

Без шоковых потрясений от внешних факторов, тенденция укрепления рубля способна продолжится. В качестве ориентира мы не исключаем снижение курса доллара до 70 рублей и даже до 67 рублей (последний раз американская валюта была у этой границы 7 марта 2020 года). Курс евро может опуститься до 77-75 рублей. Такие показатели рынки наблюдали еще до того, как ВОЗ объявил о пандемии коронавируса.

Невзирая на вероятность более длительного процесса подъема реального сектора, диапазон обозначенных выше значений по рублю может быть достигнут уже к концу второго квартала 2020 года.

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