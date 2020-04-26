Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира

Городской совет Барселоны представит на ближайшей пленарной сессии план срочных мер по адаптации городского пространства под возвращение населения на улицы после ослабления изоляционных мер. Осуществление этих мер обойдется примерно в 4,4 миллиарда евро, сообщает каталонское издание Catalan News.

Главное, по мнению барселонских властей - расширить пешеходные участки улиц, чтобы люди могли дистанцироваться друг от друга на безопасное расстояние, а также - чтобы дать больше пространства велосипедистам и общественному транспорту.

Для этого предполагается сделать пешеходными некоторые улицы в традиционном загруженном автомобилями центре города, а на других расширить тротуары. Например, пешеходным может стать Диагональ - один из главных проспектов Барселоны.

Как рассчитывают разработчики проекта, такие меры, наряду с появлением большего пространства для пешеходов и велосипедистов, позволят уменьшить число автомобилей и сделать воздух чище. Как заявляют городские власти, их цель - достичь того, чтобы 40,8 процента всех перемещений горожан осуществлялись на общественном транспорте, 35,3 процента - пешком, 19,9 - на личных автомобилях и 4 процента - на велосипедах.

О расширении пешеходных и велосипедных зон в городах сейчас говорят во всем мире. На сайте новостей австралийского правительства Government News урбанисты рассуждают о том, что если раньше города планировались под автомобили, то пандемия коронавируса показала, что нужно больше места для людей. Как считает городской проектировщик Майк Дэй, директор австралийской компании по городскому планированию Roberts Day, "пандемия показала, что в будущем многие станут жить и работать в стиле Силиконовой долины, где пешеходы и велосипеды будут иметь преимущество перед автомобилями". По его мнению, пандемия показала востребованность парков, поэтому озеленение также станет одним из главных направлений в планировке городов. Дэй напомнил, что эпидемии всегда служили стимулом для модернизации городской инфраструктуры. Например, канализацию в европейских городах стали массово внедрять после эпидемии холеры в конце XIX века.

Как заявила мэр Парижа Анна Идальго в интервью изданию Le Journal du Dimanche, власти французской столицы рассматривают возможность превратить отдельные улицы города в велосипедные магистрали, которые будут дублировать линии метрополитена. Это даст людям возможность добраться на работу, не пользуясь общественным транспортом.

Милан намерен на это лето превратить 35 километров улиц в пешеходные и велосипедные зоны. Это позволит соблюдать дистанцию, а также поможет очистить город от смога, считают власти. Примеру Милана последуют и другие города итальянского региона Ломбардия.

На такую меру, как закрытие для автомобилей части улиц, пошли власти Боготы - столицы Колумбии, там стали перекрывать для автомобилей 76 километров улиц.