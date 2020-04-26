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26.04.2020 09:45
Рубрика: В мире

Как карантин изменил поведение британцев

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Жизнь под гнетом COVID-19, чье самодержавное правление насчитывает уже больше месяца, заметно потускнела. Британцы стали уставать от предписанного им затворничества, от тишины в обычно шумящем городе, от мытья рук до дыр и от тревоги за то, что же будет дальше. Это и понятно: сидение на вулкане - не самое комфортабельное место.

Что же происходит сегодня с традиционно вежливыми гражданами? Как ни анекдотично это звучит, но эпидемия и вытекающий из него строгий карантин заставили людей желать, чтобы ближний стал дальним - в прямом смысле этого слова. Взять, к примеру, обширный двор-сад, окруженный жилыми домами, в одном из которых живу и я. Довольно широкая, метров 300 длиной, асфальтовая дорожка пересекает дворовое пространство, по которому в погожие дни быстрой спортивной ходьбой движутся мои соседи, обряженные в майки и шаровары. Наша задача - сохранить спасительную двухметровку между каждым идущим. Но вот кто-то берет чуть ближе к тебе и ты, замерив на глаз сократившееся пространство, неосознанно испытываешь раздражение. Подсознание шлет сигнал тревоги: а вдруг у этого нарушителя COVID-19?

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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На протяжении трех дней не могла дозвониться до приятеля, с которым познакомилась во время работы в  The Daily Telegraph на выпуске ежемесячной вкладки "Российской газеты", ставшей на целое десятилетие составной частью этого британского издания. На мои записки с вопросом, как дела и как здоровье, ответа тоже не было. Пенсионного возраста, с серьезными заболеваниями, Джон мог заразиться коронавирусом, что и волновало меня. Наконец, телефон ответил. Выяснилось, что в электронную почту мой приятель не заглядывал давно и что, как на грех, его мобильный сломался. Ремонтных мастерских поблизости от него не было, а вызывать мастера домой он побоялся.

С незавершенными ремонтами, сломавшимися холодильниками и стиральными машинами остались сегодня "зимовать" тысячи и тысячи людей, строго держащие карантин. Зато заказы обрушились на супермаркеты. Британцы предпочли получать свои продукты и товары оставленными курьером у порога их дома или квартиры. Тем, кто не подписался на этот сервис раньше, сегодня приходится ожидать своей очереди на приезд курьера две, а то и три недели.

Чем настойчивее звучат призывы правительства и медицинских боссов оставаться по домам и покидать жилище лишь по необходимости и только на короткие прогулки, тем больше начинаешь неосознанно входить в роль пострадавшего. Твои собственные страхи заставляют сторониться на улицах идущих слишком близко к тебе людей, а они, в свою очередь, сторонятся тебя. Можно позвать в гости друзей - в конце концов тебя за это не оштрафуют - но где гарантия, что они не принесут на себе вирус? И при всем твоем понимании ситуации, ты с горечью констатируешь, что "так не должно быть". Но это реальность - это наше сегодня.

Фото: Deutsches Historisches Museum/ twitter.com
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А между тем происходят поразительные по своему благородству вещи. Всеведущая статистика вдруг обнаружила, что огромное число пациентов, страдающих серьезными заболеваниями, не имеющими отношения к коронавирусу, перестали обращаться в скорую помощь. Число таких пациентов сократилось по сравнению с периодом до коронавирусной эры вдвое. Профессор медицины Стивен Пауис полагает, что вызвано это боязнью людей беспокоить врачей Национальной службы здравоохранения ( NHS) в то время, когда все силы медперсонала отданы спасению заболевших коронавирусом.

Профессор Пауис признался, что его очень волнует это резкое сокращение обращений к врачам и призвал британцев с симптомами инсульта или с болями в груди, а также с другими серьезными заболеваниями немедленно отправляться в отделения скорой помощи ближайших к ним госпиталей. Со следующей недели NHS Великобритании решила начать информационную кампанию, убеждающую людей в обязательном порядке прибегать в случае тревожных симптомов к помощи госпиталей. Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт, в свою очередь, обратился с призывом к правительству Соединенного Королевства как можно скорее обнаруживать и тестировать всех, кто был в контакте с коронавирусом, чтобы жизнь людей вернулась, наконец , в нормальное русло.

25 апреля Британия стала пятой страной, в которой смертность от коронавируса перешагнула мрачную отметку в 20 тысяч.

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