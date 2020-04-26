Как мир оказался в роли Фирса. "Ленком" приглашает в "Вишневый сад"

Традиционно в "Вишневых садах" есть один персонаж, чья история на общем фоне крушения всего и вся выглядит особенно пронзительной. 87-летний старик Фирс, которого забыли и который, понимая, что ему из заколоченного дома уже не выбраться и он остался погребенным заживо, жалуется лишь на то, что его воспитанник Леонид Андреевич Гаев, как всегда, позабыл надеть пальто, и сетует, что не успел почистить ему брюки...

Как Фирса играл Леонид Броневой, можно увидеть сегодня в 18.00 на онлайн-показе кино-театральной версии 2009 года спектакля Марка Захарова.

Смотреть это надо не только потому, что Броневой, без всяких преувеличений, и в этой роли был гениален, а в ситуации Фирса сегодня оказался почти весь мир. Марк Захаров тогда значительно расширил диапазон этой роли, сделав старика-лакея чуть ли не центральным персонажем пьесы, через призму которого существуют все остальные. Его мнение здесь не довлеющее, но одно из самых важных. Его слова не навязчивы - роняются, будто это простое бормотание старческих мыслей вслух, но оказываются самыми мудрыми. Его суждения сколь ироничны, столь и поучительны; кажется, он единственный человек в доме, который умеет слышать только то, что ему хочется, и соответственно реагировать. И пока другие решительно не понимают, что происходит в их жизни, он все прекрасно знает и про себя, и про них, и про близких, и про чужих прохожих... И про вишню, которую раньше мочили, а теперь вот забыли рецепт...

…Жанр интервью Леонид Броневой особо не признавал. Ни в последние годы, когда уже сильно болел, ни в молодые, здоровые и счастливые, когда общению с читателем предпочитал прямые контакты со зрителем. Но встретиться побеседовать для книги о театре, в котором он служил и режиссере, которого любил, однажды согласился. "Хотел ли я в "Вишневом саде" играть Фирса? Нет, не хотел, - ответил тогда актер на мой вопрос о старейшем чеховском персонаже. - Потому что лежит столетний штамп на герое, что он такой добрый старичок. Говорят, Тарханов его играл очень здорово. Но мы не видели, не знаем… Добрый ли мой Фирс? Он не должен быть злым. Вообще никого нельзя играть злым - это неправильно. Не знаю, каким он должен быть "правильным". Но Фирс у нас не замурован в усадьбе, щель призрачной надежды останется. Точно одно: нельзя играть, как его всегда играли. Надо сохранять оптимистическую ноту, несмотря ни на что. В этом и сила этого человека, уже старого, который, конечно же умрет, но умрет весело… Это уже очень большое дело - умереть весело…"

P. S.

Девять спектаклей "Ленкома" в ближайшее время появятся онлайн: "Вишневый сад", "День опричника", "Женитьба", "Капкан", "Пер Гюнт", "Сны господина де Мольера", "Странный народ эти взрослые", "Фальстаф и принц Уэльский", "Tout paye, или Все оплачено".