На первом канале завершился седьмой сезон шоу "Голос. Дети". После консультаций с медиками Первый канал решил все-таки не переносить на неопределенное время дату финала, а провел его со строгим соблюдением всех норм безопасности.

Впервые в зале не было зрителей. А тем, кто оказался в телевизионной студии по долгу службы, - раздавали маски и перчатки, требуя соблюдать дистанцию в полтора метра даже за кулисами...

Трансляция, как и в прошлые годы, шла в прямом эфире и "с живым" звуком. Ведь за несколько дней до финала осветители, операторы, техники, ведущие, наставники, да и сами конкурсанты организованно сдали тесты на коронавирус. Выяснили, что все здоровы! И снова прибыли на работу в масках и перчатках. Снимать их разрешалось только юным артистам и ведущим. Да и то, лишь перед выходом на сцену.

А вот наставники порой не выдерживали накала страстей: переживая за поющих учеников, они вскакивали с кресел и тоже подпевали, подбадривая их - Полина Гагарина, Баста, Валерий Меладзе. Но потом, совладав с эмоциями, возвращались на свои места и снова дисциплинированно прятали лица за масками...

Победила в итоге 10-летняя Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска, воспитанница Басты. У ее главной соперницы - 13-летней Софьи Тумановой за день до финала поднялась температура. Но девочку не стали снимать с конкурса, а спешно оборудовали для нее дистанционную студию. Иначе бы она очень расстроилась... И Соня спела в удалении от остальных: мощно, драматично, запоминаемо, продемонстрировав самобытный тембр вокала. Но зрительское голосование назвало лучшей все-таки Олесю Казаченко, исполнившую в финале песню из репертуара Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". Причем в собственной версии и со своими, оригинальными интонациями. А Софья Туманова в итоге отстала только на три процента зрительских голосов. Вслед за ними финишировал Артем Фокин.

Единственное, что огорчило: все юные финалисты так и не спели ни одной детской песни.