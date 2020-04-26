"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса

Сразу несколько боссов итальянской мафии, приговоренных к длительным срокам заключения, неожиданно оказались на свободе. Досрочный выход "на волю" для представителей ведущих преступных синдикатов Италии оказался возможен из-за охватившей страну эпидемии коронавируса.

Как сообщил итальянский прокурор Федерико Кафиеро де Рахо, из тюрем уже вышли "крестные отцы" Коза ностры, Ндрангеты и клана Казалеси. Эти мафиозо переведены под домашний арест в соответствии с решением правительства страны о смягчении условий содержания для осужденных преступников на фоне распространения COVID-19. Всего с конца февраля на свободу вышли 6500 заключенных.

По словам представителя прокуратуры Италии, если раньше влиятельные гангстеры содержались в условиях "жесткой изоляции" для того, чтобы они не могли контактировать со своими преступными организациями, то в условиях домашнего ареста такие меры будет невозможно обеспечить.

"В момент кризиса, мафия может еще больше проникнуть в экономическую жизнь страны, особенно поддерживая или приобретая контроль над бизнесом из-за финансовых трудностей", - рассказал телеканалу CNN Кафиеро де Рахо.

Как сообщалось ранее, эпидемия коронавируса в Италии сильно ударила по доходам местного криминального мира. Так, в условиях закрытых на жесткий карантин итальянских городов и усиленного присутствия в них полиции традиционные средства существования местной мафии - проституция, торговля наркотиками, вымогательство и рэкет - фактически сошли на нет.

В этих условиях, по данным СМИ, последователи сицилийской Коза ностры, калабрийской Ндрангеты и неополитанской Каморры обратили свои взгляды на частных предпринимателей, отчаянно нуждающихся в наличных из-за вспышки COVID-2019. В частности, итальянские криминальные синдикаты начинают предлагать попавшим в тяжелую экономическую ситуацию компаниям и фирмам "серые кредиты" в обмен на получение доли в этих активах.

"Мафия предлагает ссуду бизнесменам, нуждающимся в деньгах. Предприниматель знает, с кем имеет дело, но думает, что он справится с этой ситуацией. Он ошибается", - рассказал генеральный прокурор сицилийского города Мессиния Мауриццо Де Лучия.

Центральный директорат криминальной полиции Италии уже предупредил о предстоящих агрессивных "заходах" мафии в агропромышленный комплекс страны, частные медицинские учреждения, гостиничный и ресторанный бизнес. При этом итальянскую оргпреступность интересуют не только ставшие уязвимыми для них активы внутри самой Италии, но и оказавшиеся на грани банкротства фирмы в странах центральной Европы с менее жестким законодательством в сфере "отмывания" криминальных доходов.

"Коронавирус продемонстрировал, что он не уважает национальные границы, и мафия действует точно также", - заявил журналистам руководитель итальянского следственного директората по борьбе с оргпреступностью генерал Джузеппе Говернале. По его словам, мафиози также активно пытаются вовлечь в коррупцию чиновников.

Напомним, что ранее Интерпол раскрыл ряд новых криминальных схем по обогащению на разрастающейся эпидемии коронавируса в мире. Как рассказал телеканалу Euronews генеральный секретарь международной организации уголовной полиции Юрген Шток, преступные группировки активно пытаются использовать пандемию COVID-19 в своих интересах и быстро адаптируют свои действия под текущую кризисную ситуацию.

В частности, бандиты активно включились в оборот контрафактной медицинской продукции. Пользуясь дефицитом противобактериальных масок и санитайзеров, злоумышленники начали массово поставлять на рынки поддельную и не отвечающую стандартам продукцию. По словам Штока, возглавляющего генеральный секретариат Интерпола с 2014 года, правоохранительные органы ряда стран уже изъяли из оборота значительные объемы таких товаров.

Кроме того, мошенники активно организуют "криминальные колл-центры". Их главной задачей является выманивание денег у доверчивых граждан под предлогом необходимости оказания срочной медицинской помощи больным коронавирусом. "Мы имеем дело с новой формой телефонного мошенничества, - пояснил генсек Интерпола. - Люди получают телефонные звонки от неизвестных, представляющихся медицинскими сотрудниками".