Новости

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками 12:23
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова 12:23
Более 230 россиян вернулись спецрейсами из Таиланда на Дальний Восток 12:16
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах 12:08
Легендарный диджей Майк Хакаби умер от коронавируса в 54 года 11:40
В Киргизии за нарушение ПДД автовладельцев будут лишать пропусков 11:38
"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса 11:37
На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус 11:33
В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна 11:30
Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны 11:14
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса 11:07
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 10:59
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками 10:54
В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии 10:51
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги 10:51
В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов 10:49
Росстат: Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% 10:48
Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп 10:43
Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе 10:37
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек 10:35
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 10:31
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 10:29
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом 09:53
Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере 09:20
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 11:37
Рубрика: В мире

"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса

Текст: Александр Гусаров

Сразу несколько боссов итальянской мафии, приговоренных к длительным срокам заключения, неожиданно оказались на свободе. Досрочный выход "на волю" для представителей ведущих преступных синдикатов Италии оказался возможен из-за охватившей страну эпидемии коронавируса.

Как сообщил итальянский прокурор Федерико Кафиеро де Рахо, из тюрем уже вышли "крестные отцы" Коза ностры, Ндрангеты и клана Казалеси. Эти мафиозо переведены под домашний арест в соответствии с решением правительства страны о смягчении условий содержания для осужденных преступников на фоне распространения COVID-19. Всего с конца февраля на свободу вышли 6500 заключенных.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Италия останется закрытой для туристов до конца года

По словам представителя прокуратуры Италии, если раньше влиятельные гангстеры содержались в условиях "жесткой изоляции" для того, чтобы они не могли контактировать со своими преступными организациями, то в условиях домашнего ареста такие меры будет невозможно обеспечить.

"В момент кризиса, мафия может еще больше проникнуть в экономическую жизнь страны, особенно поддерживая или приобретая контроль над бизнесом из-за финансовых трудностей", - рассказал телеканалу CNN Кафиеро де Рахо.

Как сообщалось ранее, эпидемия коронавируса в Италии сильно ударила по доходам местного криминального мира. Так, в условиях закрытых на жесткий карантин итальянских городов и усиленного присутствия в них полиции традиционные средства существования местной мафии - проституция, торговля наркотиками, вымогательство и рэкет - фактически сошли на нет.

В этих условиях, по данным СМИ, последователи сицилийской Коза ностры, калабрийской Ндрангеты и неополитанской Каморры обратили свои взгляды на частных предпринимателей, отчаянно нуждающихся в наличных из-за вспышки COVID-2019. В частности, итальянские криминальные синдикаты начинают предлагать попавшим в тяжелую экономическую ситуацию компаниям и фирмам "серые кредиты" в обмен на получение доли в этих активах.

"Мафия предлагает ссуду бизнесменам, нуждающимся в деньгах. Предприниматель знает, с кем имеет дело, но думает, что он справится с этой ситуацией. Он ошибается", - рассказал генеральный прокурор сицилийского города Мессиния Мауриццо Де Лучия.

Фото: iStock
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Центральный директорат криминальной полиции Италии уже предупредил о предстоящих агрессивных "заходах" мафии в агропромышленный комплекс страны, частные медицинские учреждения, гостиничный и ресторанный бизнес. При этом итальянскую оргпреступность интересуют не только ставшие уязвимыми для них активы внутри самой Италии, но и оказавшиеся на грани банкротства фирмы в странах центральной Европы с менее жестким законодательством в сфере "отмывания" криминальных доходов.

"Коронавирус продемонстрировал, что он не уважает национальные границы, и мафия действует точно также", - заявил журналистам руководитель итальянского следственного директората по борьбе с оргпреступностью генерал Джузеппе Говернале. По его словам, мафиози также активно пытаются вовлечь в коррупцию чиновников.

Напомним, что ранее Интерпол раскрыл ряд новых криминальных схем по обогащению на разрастающейся эпидемии коронавируса в мире. Как рассказал телеканалу Euronews генеральный секретарь международной организации уголовной полиции Юрген Шток, преступные группировки активно пытаются использовать пандемию COVID-19 в своих интересах и быстро адаптируют свои действия под текущую кризисную ситуацию.

В частности, бандиты активно включились в оборот контрафактной медицинской продукции. Пользуясь дефицитом противобактериальных масок и санитайзеров, злоумышленники начали массово поставлять на рынки поддельную и не отвечающую стандартам продукцию. По словам Штока, возглавляющего генеральный секретариат Интерпола с 2014 года, правоохранительные органы ряда стран уже изъяли из оборота значительные объемы таких товаров.

Кроме того, мошенники активно организуют "криминальные колл-центры". Их главной задачей является выманивание денег у доверчивых граждан под предлогом необходимости оказания срочной медицинской помощи больным коронавирусом. "Мы имеем дело с новой формой телефонного мошенничества, - пояснил генсек Интерпола. - Люди получают телефонные звонки от неизвестных, представляющихся медицинскими сотрудниками".

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников