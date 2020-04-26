Куба направила более 200 врачей в ЮАР бороться с COVID-19

Более 200 медицинских работников с Кубы отправились в ЮАР на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило кубинское посольство в Претории на своей странице в Facebook.

"В ответ на просьбу о помощи правительства Южной Африки, Куба решила поддержать усилия, предпринимаемые властями этой страны по сдерживанию распространения коронавируса", - говорится в заявлении дипмиссии.

Всего в ЮАР прибудут 217 медицинских специалистов, среди которых, в том числе, эпидемиологи, вирусологи, семейные врачи. "Наши врачи будут работать в разных регионах страны согласно планам Национального департамента здравоохранения ЮАР", - отметили в кубинском посольстве.

"Нынешние времена требуют сотрудничества и солидарности. Если мы будет действовать все вместе, распространение коронавируса удастся сдержать в более сжатые сроки", - пояснили дипломаты.

Напомним, что Куба уже направила более 1000 медработников в 22 страны на помощь в борьбе с коронавирусом. На самом Острове ситуация с COVID-19 остается стабильной: всего зарегистрировано 1337 случаев заболевания, а число выявленных инфицированных в день в среднем не превышает 60 человек.