Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что нынешний кризис может привести к падению экономики России на 5-7 процентов и призывает временно расширить материальную помощь неимущим гражданам. Об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24".

"Сегодня должны по-другому подходить государства, чем в предыдущие кризисы, к помощи, - сказал Алексей Кудрин. - На первом месте человек, не банки, даже не предприятия. На первом месте - человек. И в общем, это должно соответствовать уровню развития нашего государства, что люди в первую очередь должны пройти этот кризис".

По мнению главы Счетной палаты, после выхода из кризиса экономика России восстановится и будет работать нормально.

Перспективы национальной экономики разные эксперты оценивают по-разному. Например, Банк России ожидает спада экономики в пределах от 4 до 6 процентов.