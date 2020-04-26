Лукашенко рассказал о развитии Гомельской области и о борьбе с COVID-19

Районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС 34 года назад, посетил Александр Лукашенко, продолжая 26 апреля рабочую поездку по Гомельской области, в которой к зонам загрязнения относятся свыше 1,16 тысяч населенных пунктов, сообщила пресс-служба главы государства.

В воскресенье президент Беларуси возложил цветы к гранитному мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть. Их жители после аварии на ЧАЭС были переселены в незагрязненные радионуклидами регионы страны. Этот мемориал представляет собой трехконтурное сооружение, на котором изображены три дома. Они объединены в одну композицию и символизируют деревни местного сельсовета: Романовку, Смолеговскую Рудню и Смолегов.

Кстати, Лукашенко поручил МЧС доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения. По его мнению, пришло время заняться развитием этих территорий. Напомнил глава Беларуси и о своем предложении создать в трех районах области многопрофильные сельскохозяйственные объединения. "До конца года примем решение", - заявил он, заверив, что деньги под выгодные производственные проекты будут найдены. Главное, пояснил он, чтобы не было расхлябанности. "Нельзя бросать ни одного гектара земли", - подчеркнул лидер страны, сообщив, что планирует вернуться в эти края уже летом.

Ознакомился Лукашенко и с особенностями жилых домов, которые построены в агрогородке Завойть. Они сооружены из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по три комнаты. Правда, президент посчитал, что цены на жилье могли бы быть скромнее, и предложил строить, помимо одноквартирных, дома и на несколько семей. "Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший", - резюмировал он.

Остановился руководитель страны и на ситуации, которая складывается в республике в связи с пандемией коронавируса. Кстати, по данным Минздрава РБ, информируют новостные порталы, на 26 апреля в стране зарегистрировано 10463 человека с положительным тестом на инфекцию, а количество протестированных превысило 147 тысяч. Выздоровели и выписаны в РБ 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз заболевания, а общее число скончавшихся пациентов с выявленной инфекцией COVID-19 достигло к воскресенью 72 человек.

Президент призвал население обращать больше внимание на состояние своего здоровья и вовремя обращаться к врачам. "Заболел - немедленно к врачу. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя", - предупредил президент.

Он подчеркнул, в частности, что это касается не только COVID-19, но и других болезней и призвал не поддаваться панике, которая порой только усугубляет течение болезни. "Переживем и это. Надо думать о будущем", - с оптимизмом резюмировал Лукашенко, добавив, что и в эти дни "надо думать о том, что будет с Беларусью - экономикой и народом страны - после того, как завершится пандемия".

И еще один штрих в посещению президентом региона страны. Без подарков из рабочих поездок, констатируют местные обозреватели, глава страны почти никогда не уезжает. Вот и жители Наровлянского района вручили ему несколько сувениров, которые ассоциируются с этим краем. Лукашенко преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле - символа города. Здание сохранилось до сих пор, но нуждается в реконструкции. "Картину повесим дома", - принял подарок президент.