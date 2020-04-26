Магнус Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-турнире

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири в матче пятого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Встреча, состоявшая из четырех партий в рапид, завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири.

Для голландца Гири это первая победа на турнире, тогда как для Карлсена это первое поражение. Но норвежец продолжает лидировать в турнирной таблице.

Первые очки набрал и самый юный участник, 16-летний иранец Алирез Фируджа, который получил приглашение от Магнуса, после того как обыграл его в финале другого онлайн-турнира. На Magnus Carlsen Invitational Фирудже не везло, но в пятом туре он, наконец, обыграл соперника - француза Максима Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5.

Карлсен лидирует с 11 очками. Его ближайшим преследователем является американец Хикару Накамура, который набрал десять очков. Но у Накамуры есть матч в запасе. У еще одного представителя США Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня по восемь очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков. В активе Гири четыре очка, у Фируджи - три.

В понедельник в рамках пятого тура пройдут встречи Каруана - Накамура и Непомнящий - Дин Лижэнь.