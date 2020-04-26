Новости

В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом 21:42
Во Франции от коронавируса умерли более 22 тысяч человек 21:32
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом 21:30
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам 21:11
Магнус Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-турнире 21:07
Кабмин продлил время действия сертификатов на жилье молодым семьям 20:59
На Кубани умер врач-рентгенолог с диагнозом COVID-19 20:33
В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья" 20:22
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа 20:07
В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни 20:05
На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС 19:54
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса 19:52
В Италии зафиксировано рекордно низкое число умерших от коронавируса 19:31
В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19 18:53
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента 17:55
В Тверской области умер первый пациент с COVID-19 17:53
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 17:44
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-турнире

Текст: Анна Козина

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири в матче пятого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Встреча, состоявшая из четырех партий в рапид, завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Почему командный Кубок наций станет украшением шахматного сезона

Для голландца Гири это первая победа на турнире, тогда как для Карлсена это первое поражение. Но норвежец продолжает лидировать в турнирной таблице.

Первые очки набрал и самый юный участник, 16-летний иранец Алирез Фируджа, который получил приглашение от Магнуса, после того как обыграл его в финале другого онлайн-турнира. На Magnus Carlsen Invitational Фирудже не везло, но в пятом туре он, наконец, обыграл соперника - француза Максима Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5.

Карлсен лидирует с 11 очками. Его ближайшим преследователем является американец Хикару Накамура, который набрал десять очков. Но у Накамуры есть матч в запасе. У еще одного представителя США Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня по восемь очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков. В активе Гири четыре очка, у Фируджи - три.

В понедельник в рамках пятого тура пройдут встречи Каруана - Накамура и Непомнящий - Дин Лижэнь.

Спорт Шахматы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион