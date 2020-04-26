На карантине я пишу книжку по психофилософии, а именно пытаюсь разобраться, как оказывать первую психологическую помощь. Когда пишешь такую книгу, читаешь другие, более мудрые. И вот открываю я одного из самых знаменитых психологов ХХ века, основателя гуманистической психологии Абрахама Маслоу и читаю такие вот слова: "Большинство психиатров, а также многие из психологов и биологов, сейчас вынуждены признать, что практически все болезни, а может статься, все без исключения, можно отнести к разряду психосоматических".

Понимаете, да? "Психо" присутствует всегда. Ну а уж о том, как влияет психика на иммунную систему, сегодня, кажется, известно всем.

Ну и что? Вот вы, любезные читатели, психикой своей занимаетесь? Отсеиваете лишнюю информацию? Контролируете себя, общаясь с домашними, чтобы лишний раз не сорваться? Заполняете свободное время не тем, что надо, а тем, что хочется? Заставляете себя не думать о прошлом, потому что думать о нем сегодня абсолютно бессмысленно, ибо абсолютно не ясно, что день грядущий нам готовит? И самое главное: вы думаете о своей психике с той же страстью, с какой размышляете, скажем, о необходимости физических упражнений? Вы осознаете, что держать под контролем свое психическое состояние столь же, если не более важно, чем физическое?

Мне отвечать не надо - ответьте себе. Просто подумайте об этом.

Уже абсолютно очевидно, что вся эта "карантинная история" породит у многих психологические проблемы. Что я имею в виду? Ощущение тревоги, негармоничности жизни, страха. Короче говоря, когда многих из нас будут спрашивать: "Как твои дела?", мы будем отвечать: "Честно? Не очень..."

И куда мы с этим пойдем? Большинство из нас отправятся к своим друзьям и знакомым. Год с лишним назад я проводил в одной из социальных сетей опрос: "Куда вы ходите, когда вам необходима психологическая помощь?" В опросе участвовало более тысячи человек. Подавляющее большинство ответило - к друзьям, около 80%. Оставшиеся 20% - это к самому себе, в Церковь... У профессиональных психологов был совсем небольшой процент.

"Психо" присутствует всегда. Ну а уж о том, как влияет психика на иммунную систему, сегодня, кажется, известно всем

Вопрос не в том, хорошо это или плохо. Это факт. Я и начал писать свою книгу про первую психологическую помощь, поняв, что раз сто процентов из нас работают психологическими консультантами, надо нам как-то помочь, предоставив систему этой помощи, чтобы было на что ориентироваться, а не только на личный опыт. Господь ведь Штучный Мастер, а потому опыт одного человека вполне себе может не пригодиться другому.

Но факт также и то, что к профессиональным психологам обращается все больше людей, и это здорово! Фраза "у меня есть свой психоаналитик" уже не звучит экзотически.

Не могу исключить, что после карантина психологи понадобятся кому-то, и хотелось бы уберечь вас от ошибок, которых вполне можно избежать.

Сколько стоит консультация у психолога? Разброс цен огромен. Я знаю психоаналитика, два часа которого стоят... полторы тысячи евро. И у него есть клиенты. В среднем же цена от 2 до 5 тысяч рублей и выше.

Но дело не в цене, главное: за что берутся деньги. Если вам предлагается определенная сумма за полчаса - такого специалиста надо избегать. За полчаса ничего понять про другого человека невозможно. Если психолог говорит: "Я буду говорить с вами сколько угодно, но каждый мой час стоит столько-то..." - тоже странно: такому человеку будет выгодно разговаривать с вами как можно дольше.

Самый хороший вариант: психолог берет определенную сумму за встречу и говорит с вами столько, сколько нужно вам, или хотя бы не менее двух часов. Это то время, за которое можно решить проблемы.

Бойтесь специалистов, которые любят говорить умные слова, сейчас среди психологов это модно. Если человек сразу ставит вам диагноз: "Вы интроверт", или "У вас психоз, вызванный детской травмой", или произносит бесконечные термины - повод насторожиться.

Увы, сейчас немало психологов, цель которых не столько помочь человеку, сколько приклеить ярлык с понятной им, психологам, проблемой. Как ни парадоксально, но знание психологических систем и желание подвести человека под эту систему часто мешает подлинному пониманию.

Как найти психолога? Два пути. Либо вы узнали его по выступлениям или книгам. Либо вам посоветовали знакомые, которым вы верите. Просто ходить по объявлениям - опасно, можете встретить психолога, который много знает, но мало понимает.

Факт также и то, что к профессиональным психологам обращается все больше людей, и это здорово! Фраза "у меня есть свой психоаналитик" уже не звучит экзотически

Когда вы ломаете руку и приходите к хирургу, понятно, что он должен делать: починить руку. Как понять, что психолог вас починил? После похода к нему вам должно стать легче. Стало - можно ходить еще. Не стало - до свидания!

Хороший психолог - человек, который слышит вас, а не себя, нацелен на решение ваших проблем, а не на демонстрацию собственного величия. Такие люди есть, уверяю вас. И их немало.

Дорогие друзья! Просьба сохранять спокойствие! - как говорится. Много чего преодолевали. Преодолеем и это, уверяю вас.