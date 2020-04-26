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26.04.2020 09:00
Рубрика: Общество

МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни

Министерство чрезвычайных ситуаций России рекомендует гражданам, находящимся на карантине из-за коронавируса, строго соблюдать изоляцию. Покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе здоровью и жизни.

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К таким ситуациям относятся, например, пожар, взрыв газа, обвал конструкций, пишет РИА Новости, ссылаясь на рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. В других случаях нельзя выходить из помещения даже на непродолжительное время.

Запрещены личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку. Выносить мусор находящимся на карантине также нельзя. В МЧС рекомендуют договориться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора.

В России заболели 74 588 человек, выздоровели - 6250, жертвами коронавируса стал 681 человек. Всего в мире подтверждено более 2,8 миллиона случаев COVID-19, скончались - более 200 тысяч человек.

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