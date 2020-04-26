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26.04.2020 12:23
Рубрика: В мире

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками

Текст: Юрий Когалов

Мэр Осаки, третьего по величине города Японии, Ичиро Мацуи призвал мужчин взять на себя походы по магазинам на время пандемии коронавируса. По его мнению, у них на это уходит меньше времени, чем у женщин, которые "не торопятся, выбирая продукты, и могут долго размышлять, что же именно взять". "Мужчины же приходят в магазин со списком необходимого, быстро все покупают и уходят", - отмечает Мацуи, ссылаясь на опыт собственной семьи.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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За этот своеобразный призыв уменьшить число контактов между людьми мэр Осаки тут же подвергся критике. Пользователи соцсетей обвинили его в "предрассудках по отношению к женщинам". Даже была высказана мысль, что сам Мацуи "никогда не ходил в супермаркет". "Люди, которые ничего не знают о повседневной жизни, не должны комментировать", - отметил известный японский журналист Соко Егава.

Согласно последним данным, в Японии зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Как отмечает телекомпания NHK, в Осаке и прилегающей префектуре отмечено 1,5 тысячи случаев заражения, что ставит город на втрое место после Токио по распространенности вируса.

По мнению экспертов, в Японии может быть зарегистрировано более 400 тысяч летальных исходов от коронавируса, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию. Высокую смертность они прогнозируют также из-за недостаточно массового тестирования населения (к середине апреля было проверено только 90 тысяч человек) и нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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