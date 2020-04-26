Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками

Мэр Осаки, третьего по величине города Японии, Ичиро Мацуи призвал мужчин взять на себя походы по магазинам на время пандемии коронавируса. По его мнению, у них на это уходит меньше времени, чем у женщин, которые "не торопятся, выбирая продукты, и могут долго размышлять, что же именно взять". "Мужчины же приходят в магазин со списком необходимого, быстро все покупают и уходят", - отмечает Мацуи, ссылаясь на опыт собственной семьи.

За этот своеобразный призыв уменьшить число контактов между людьми мэр Осаки тут же подвергся критике. Пользователи соцсетей обвинили его в "предрассудках по отношению к женщинам". Даже была высказана мысль, что сам Мацуи "никогда не ходил в супермаркет". "Люди, которые ничего не знают о повседневной жизни, не должны комментировать", - отметил известный японский журналист Соко Егава.

Согласно последним данным, в Японии зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Как отмечает телекомпания NHK, в Осаке и прилегающей префектуре отмечено 1,5 тысячи случаев заражения, что ставит город на втрое место после Токио по распространенности вируса.

По мнению экспертов, в Японии может быть зарегистрировано более 400 тысяч летальных исходов от коронавируса, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию. Высокую смертность они прогнозируют также из-за недостаточно массового тестирования населения (к середине апреля было проверено только 90 тысяч человек) и нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.