Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции сообщило, что по результатам общественного обсуждения проекта нового КоАП решено отказаться от запланированного повышения штрафов.

"По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение", - говорится в сообщении ведомства.

Как напоминают в РИА Новости, ранее резонанс вызвали предложения проекта, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час - на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.

Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а в Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года.