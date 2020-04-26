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26.04.2020 23:51
Рубрика: Власть

Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции сообщило, что по результатам общественного обсуждения проекта нового КоАП решено отказаться от запланированного повышения штрафов.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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"По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение", - говорится в сообщении ведомства.

Как напоминают в РИА Новости, ранее резонанс вызвали предложения проекта, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час - на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.

Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а в Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

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