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26.04.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

Текст: Татьяна Карабут

Квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн исчерпана досрочно.

Минсельхоз утвердил перечень системообразующих компаний АПК

Ограничения были установлены с 1 апреля 2020 года, но уже 26 апреля квота выбрана в полном объеме, сообщили в Минсельхозе.

Таким образом, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС останавливается до 1 июля 2020 года.

"ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта", - уточнили в ведомстве.

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Минфин ФТС

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