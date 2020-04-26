Минздрав Киргизии сообщил о росте заболевания COVID-19 среди школьников

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в республике отмечается рост заболевших коронавирусом среди детей до 15 лет.

По информации заместителя министра? вирус был выявлен у 81 подростка. Между тем чиновник сообщил, что тяжелых случаев зафиксировано не было.

Напомним, все общеобразовательные организации Кыргызстана с 16 марта ушли на вынужденные каникулы, а с апреля школьные занятия проходят в дистанционном режиме.

В то же время Нурболот Усенбаев заявил, что на сегодня у киргизского минздрава из-за отсутствия соответствующих препаратов нет возможности узнать, переболел ли человек COVID-19.

В общей сложности на 26 апреля 2020 в Киргизии зарегистрировали 682 случая заболевания вирусной инфекцией COVID-19.