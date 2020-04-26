Московский салон образования посвящен проблемам онлайн-обучения

Сегодня состоится официальное открытие Московского международного салона образования, который в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Поэтому естественно, что значительная часть программы салона посвящена дистанционным методам и программам обучения, опыту лидеров.

Российские вузы переходят на более широкое использование "цифры" в экстремальных условиях режима самоизоляции. О том, оказалась ли система образования готовой к таким радикальным изменениям, что они значат для вузов и можно ли ставить знак равно между дистанционным обучением и цифровым университетом, рассказывают ведущие эксперты.

- На протяжении многих лет российские вузы уже использовали инструменты онлайн-обучения, однако опыта тотального применения этих технологий у большинства из них не было, - поясняет проректор по цифровизации Финансового университета при правительстве РФ Алексей Аносов.

- Прошло чуть больше месяца работы в таком режиме, и уже можно сделать выводы о недостаточной готовности массовых вузов к переходу на дистанционное обучение, - соглашается с ним проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор Елена Разинкина.

Она считает, что можно разделить высшие учебные заведения на три группы:

- ведущие университеты, которые имеют существенный опыт в онлайн-образовании и обладают требуемой IT-инфраструктурой;

- вузы массового сегмента, имеющие некоторый опыт в разработке собственных онлайн-ресурсов, но без внешней оценки качества, и частично обеспеченные необходимой IT-инфраструктурой;

- вузы, у которых полностью отсутствует возможность дистанционного обучения. По предварительной оценке Минобрнауки РФ, таких всего около 3 процентов.

Массовые вузы оказались недостаточно готовы к полному переходу на дистанционный формат

- Далеко не все учреждения образования смогли оперативно и адекватно отреагировать на полный переход на дистант, - поясняет проректор по цифровизации - директор центра цифровых образовательных технологий Томского политехнического университета Александр Фадеев. - Одно дело, провести пару занятий в малых группах с использованием вебинаров, что можно сделать и в скайпе. Но совсем другое - запустить весь образовательный процесс онлайн.

Александр Фадеев выделяет важнейшие составляющие успешного перехода вуза на дистанционное обучение: наличие электронных образовательных ресурсов для асинхронного (самостоятельного) обучения студентов; готовность преподавателей к использованию онлайн-технологий (как синхронного, так и асинхронного обучения).

Не менее важно наличие сетевых и серверных мощностей, а также сильная и адаптивная IT-команда, слаженность ее действий.

- Если хоть одно звено выпадет, то либо преподаватели окажутся не готовы, либо студенты не оповещены, либо сеть "упадет", как и происходило в некоторых университетах и школах по всей стране. Даже многие всероссийские образовательные онлайн-платформы оказались не готовы к таким нагрузкам, - комментирует эксперт.

О необходимости "смешанного" формата обучения, особенно для образовательных программ по инженерным и техническим направлениям, говорит и Елена Разинкина:

- Для вуза будет лучше, если он сможет разработать, успешно реализовать и "продать" востребованные, конкурентоспособные образовательные программы. А с использованием "смешанного" формата обучения или "чистого" онлайна - это зависит от запросов потребителей. По опросам студентов мы понимаем, что большая их часть не приемлет "чистый" онлайн, для них важно и личное общение с преподавателями, - рассказывает она.

Алексей Аносов считает, что онлайн-образование все же уступает классическому аудиторному, хотя и положительные стороны в вынужденном переходе на него есть.

Пандемия дала мощный стимул для пересмотра стратегий развития вузов и политики цифровизации

- Быстрый и массовый переход учебного процесса на дистанционный формат должен сформировать качественно другую модель онлайн-обучения, которая будет весьма конкурентоспособной, - полагает он.

В обществе с дистанционным обучением часто связывают понятие "цифровой университет". Эксперты же подчеркивают, что под новой для системы образования формулировкой кроется целостная идеология построения и реализации бизнес-процессов с использованием цифровых технологий. Ее задача - создание цифровой экосистемы вуза, в том числе и инфраструктуры для удобства принятия управленческих решений.

- Цифровой университет - это инструментарий, позволяющий управлять университетом на основе данных в цифровом виде, - считает Александр Фадеев. - Другими словами, это некий пульт управления, в который стекаются данные обо всем, что происходит (и даже еще не происходит) в университете: о каждом студенте, о том, какие задания и как он отправлял на проверку, о том, сколько часов проработал каждый компьютер, и сколько калорий ушло на нагрев компьютерного класса.

Несмотря на то что нельзя смешивать понятия "цифровой университет" и "дистанционное обучение", Алексей Аносов полагает, что переход вузов в онлайн в условиях самоизоляции изменит требования к учреждениям образования по качеству цифровых сервисов. Уже сегодня сформировалась "критическая масса" как преподавателей, так и студентов, способных поддержать и даже требовать преобразований в вузах.

- Пандемия и изоляция дали мощный толчок к пересмотру стратегий развития вуза, политики в вопросах цифровизации и онлайн-образования, - уверена Елена Разинкина. - Не каждый вуз поставит для себя цель построения модели цифрового университета, но вернуться в прежнее состояние будет сложно тем, кто думает о своем будущем.

Эксперты, тем не менее, считают, что полноценное образование невозможно без классических аудиторных занятий и полный уход образования в онлайн обществу не грозит. Цифровой формат практически исключает воспитательную составляющую из образовательного процесса, а это - определенный риск для общества. Кроме того, полный переход на дистанционный формат ставит под вопрос полноценную подготовку по инженерным, медицинским и ряду других специальностей.