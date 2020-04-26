Новости

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками 12:23
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова 12:23
Более 230 россиян вернулись спецрейсами из Таиланда на Дальний Восток 12:16
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах 12:08
Легендарный диджей Майк Хакаби умер от коронавируса в 54 года 11:40
В Киргизии за нарушение ПДД автовладельцев будут лишать пропусков 11:38
"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса 11:37
На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус 11:33
В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна 11:30
Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны 11:14
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса 11:07
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 10:59
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками 10:54
В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии 10:51
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги 10:51
В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов 10:49
Росстат: Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% 10:48
Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп 10:43
Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе 10:37
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек 10:35
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 10:31
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 10:29
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом 09:53
Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере 09:20
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 11:33
Рубрика: В мире

На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

На юге Киргизии начали массовое тестирование лиц, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Для этого в области создаются специальные мобильные группы. Об этом сообщили в администрации полномочного представителя правительства КР в Ошской области.

По информации полпредства, в Ноокатском, Узгенском, Кара-Суйском, Чон-Алайском районах специально созданные мобильные группы медиков начали делать обход участков, улиц и сел, где жили заразившиеся коронавирусом, а также контактных и находящихся на домашнем карантине.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Президент Киргизии поручил рассмотреть варианты смягчения режима ЧП

- Эти меры необходимы для противодействия дальнейшему распространению коронавируса, так как невозможно остановить пандемию, пока полностью не выявлены все контактные, - пояснил полпред Узарбек Жылкыбаев. - Я уже дал поручение соответствующим службам обеспечить членов мобильных групп всем необходимым снаряжением и оборудованием. Результаты работы будут докладывать лично мне в конце каждого дня.

Напомним, первые заразившиеся коронавирусом были выявлены в Киргизии именно на юге страны. Все они вернулись в республику из заграничных поездок.

Между тем заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев заявил, что на сегодня у киргизского минздрава из-за отсутствия соответствующих препаратов нет возможности узнать, переболел ли человек COVID-19.

В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников