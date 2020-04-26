На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус

На юге Киргизии начали массовое тестирование лиц, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Для этого в области создаются специальные мобильные группы. Об этом сообщили в администрации полномочного представителя правительства КР в Ошской области.

По информации полпредства, в Ноокатском, Узгенском, Кара-Суйском, Чон-Алайском районах специально созданные мобильные группы медиков начали делать обход участков, улиц и сел, где жили заразившиеся коронавирусом, а также контактных и находящихся на домашнем карантине.

- Эти меры необходимы для противодействия дальнейшему распространению коронавируса, так как невозможно остановить пандемию, пока полностью не выявлены все контактные, - пояснил полпред Узарбек Жылкыбаев. - Я уже дал поручение соответствующим службам обеспечить членов мобильных групп всем необходимым снаряжением и оборудованием. Результаты работы будут докладывать лично мне в конце каждого дня.

Напомним, первые заразившиеся коронавирусом были выявлены в Киргизии именно на юге страны. Все они вернулись в республику из заграничных поездок.

Между тем заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев заявил, что на сегодня у киргизского минздрава из-за отсутствия соответствующих препаратов нет возможности узнать, переболел ли человек COVID-19.