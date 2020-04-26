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26.04.2020 20:07
Рубрика: Общество

Не отходя от вуза

На время пандемии студентам предложили поработать
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8145)
Министерство науки и высшего образования РФ инициировало программу трудоустройства студентов в университетах, к которой уже подключились более 100 вузов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас из-за пандемии коронавируса многие студенты потеряли работу, а для кого-то это было большим подспорьем: зарплата помогала оплачивать учебу и обеспечивать себя самостоятельно.

В такой ситуации, по мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, университеты должны сохранить и усилить свою социальную миссию. Министерство разработало предложения по организации трудоустройства студентов в университетах во внеучебное время. Программа позволит снять социальное напряжение и компенсировать "выпадающие" доходы студентов.

Фото: iStock
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В прошлом месяце пилотные проекты были запущены в Дальневосточном федеральном университете, Томском госуниверситете, Тюменском госуниверситете, Балтийском федеральном университете им. Канта и Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна. К программе также подключаются крупные индустриальные партнеры в регионах, они готовы принимать студентов на работу.

- Минобрнауки России будет помогать вузам, готовым трудоустроить у себя студентов. Программа занятости рассчитана на период до начала нового учебного года, но если будет хорошо воспринята студентами и университетами, то станет постоянной, - отметил Валерий Фальков.

Важно: работу сможет получить не только тот, кто ее потерял из-за пандемии, но и вообще любой студент, который хочет работать и кому университет может такую работу предложить.

Работу сможет получить не только тот, кто ее потерял из-за пандемии, но и вообще любой студент

Какие у вузов вакансии? Например, Челябинский госуниверситет привлекает их к работе в вычислительном центре, в управлении образовательной политики, управлении по связям с общественностью. В конце апреля в ЧелГУ стартует проект перепрофилирования комбината студенческого питания: сейчас он закрыт, но в условиях самоизоляции есть повышенный спрос на доставку готовых блюд. Поэтому будет организовано питание "на вынос" и бесконтактная доставка. Готовить будут сотрудники комбината питания, а доставкой еды как раз и займутся студенты во внеучебное время.

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В Тюменском индустриальном университете уже трудоустроены 182 студента. Ребята занимаются продвижением вуза в интернете, организуют различные мероприятия в онлайн-формате, консультируют жителей Тюмени по вопросам цифровых технологий. Зарплата в среднем 11 тысяч рублей -неплохая прибавка к стипендии.

В РЭУ им. Плеханова многие студенты работают на учебных кафедрах базовых предприятий и в научных лабораториях университета. В целом в РЭУ сейчас трудоустроено 250 студентов. В МАИ в различных вузовских подразделениях работают 382 студента, в том числе ведут дистанционные занятия для школьников в Физико-математической школе МАИ.

41 тысячу рублей в месяц в среднем составляет зарплата студентов в РЭУ им. Плеханова

Старшекурсники и магистранты Нижегородского государственного лингвистического университета работают в образовательных ресурсных центрах, в управлении по воспитательной работе, управлении по учебной работе, в отделе образовательного маркетинга, документоведами на факультетах вуза. Так университет сохраняет лингвистическую педагогическую традицию, но студенты добавляют современные нотки.

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В Северо-Кавказском федеральном университете создали реестр компаний-работодателей, готовых принять студентов на удаленную работу. В списке уже 30 предприятий. Вакансии такие: оператор call-центра, агент по продажам, менеджер по работе с клиентами, инженер по охране труда и технике безопасности, преподаватель английского языка, координатор проектов. Зарплата - от 10 до 30 тысяч рублей. Главное условие для соискателей - возможность работать удаленно.

В Российском государственном университете им. А Н. Косыгина программа трудоустройства студентов в университете работает уже 3 года. Они работают в деканатах, ассистентами директоров институтов, специалистами общего отдела, операторами ЭВМ, дизайнерами полиграфической продукции, фотографами, комендантами в общежитии. Теперь этот опыт перенимают другие вузы.

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