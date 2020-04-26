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Рубрика: Спорт

Нашли машиниста

"Локомотив" определился с новым тренером
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8145)
Новым главным тренером футбольного клуба "Локомотив" вместо Юрия Семина станет Марко Николич, сообщают сербские и отечественные СМИ.

Стало известно, что Николич уже подписал с "красно-зелеными" двухлетнее соглашение с опцией продления. Специалист возглавит команду с 1 июля. В случае если сезон Премьер-лиги, приостановленный после 22 туров из-за пандемии коронавируса, решат доиграть, в это же время может состояться дебют Марко у руля "Локомотива". Его ассистентами будут Радое Смилянич и Горан Басара.

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Последним клубом Николича был венгерский "Фехервар", который он покинул в ноябре прошлого года. В сезоне 2017/18 тренер привел команду к чемпионству, а в следующем году завоевал Кубок страны. Сезоном ранее Марко тренировал "Партизан", победивший с ним в чемпионате и Кубке Сербии.

Что касается нынешнего рулевого "Локомотива" Юрия Семина, то официально об его уходе может быть объявлено в конце мая. В 2016 году Юрий Павлович в четвертый раз возглавил "железнодорожников". С тех пор москвичи дважды выиграли Кубок России, один раз - Суперкубок, а в сезоне 2017/18 завоевали чемпионство.

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Тем временем стало известно, что в Испании планируют стерилизовать мячи в случае возобновления сезона.

- В принципе, риска заражения от мяча нет. Все, что будет использоваться, включая газон, будет стерилизоваться до начала встречи и в перерыве, - сказал президент ассоциации врачей федерации футбола Испании Рафаэль Рамос.

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