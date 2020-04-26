Парижский Диснейленд теперь можно посетить онлайн

В парижский Диснейленд теперь можно попасть, не выходя из дома. Тематический парк запустил онлайн-платформу, чтобы порадовать детей, вынужденных сидеть дома из-за пандемии коронавируса.

На сайте парка можно побывать в виртуальных копиях самых известных достопримечательностей, посетить уроки рисования, хореографии или кулинарии. Предлагается изобразить персонажей любимых мультфильмов, научиться танцевать, как тот или иной герой, или готовить блюдо из какого-нибудь фильма, которое подается в самом парке. Здесь же есть множество простых игр, способных надолго занять маленького ребенка. Для тех, кто постарше, сняли ролики о секретах парижского Диснейленда, а также выложили в интернет различные шоу.

В настоящее время сайт имеет свои версии на шести языках: французском, английском, немецком, испанском, итальянском и нидерландском.