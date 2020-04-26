Песков оценил перспективы жизни страны при очень дешевой нефти

Россия сможет существовать в условиях очень низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на ВГТРК.

"Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности", - ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

"Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику", - объяснил Песков.