Песков отметил слаженную работу властей по преодолению кризиса с пандемией

Власти работают слаженно и спокойно, вырабатывая меры по преодолению кризиса, связанного с пандемией.

"Кризисные явления, вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два вперед", - убежден представитель Кремля. "Поэтому требуется особая ответственность, чтобы принимать решения", - считает он.

В этих условиях президент, правительство, администрация Кремля работают "методично, слаженно, спокойно", оценил Песков. "Они знают, что делать", - добавил он.

"Мне кажется, что правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное", - оценил пресс-секретарь президента. Кабмин Михаила Мишустина не приходил на кризисный менеджмент, но занимается этими вопросами "со всем самопожертвованием", заметил он.

"Наверное, не совсем корректно сейчас давать какую-то оценку, тем более мне - это все-таки должен делать сам президент, но очевидно, что работа идет очень напряженная, тяжелая, которая не терпит какой-то раскоординированности", - заключил Песков.