Песков: Выход из режима ограничений из-за коронавируса будет поэтапным

Выход из режима ограничений из-за ситуации с коронавирусом в России будет поэтапным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).
"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать", - заявил представитель Кремля.
При этом Песков уточнил, что "эту этапность еще предстоит разработать".
Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса.