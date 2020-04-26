Песков: Выход из режима ограничений из-за коронавируса будет поэтапным

"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать", - заявил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что "эту этапность еще предстоит разработать".

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса.