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26.04.2020 13:07
Рубрика: В мире

Полиция Дубая получила шлемы с тепловизорами

Текст: Юрий Когалов

Полицейские Дубая получили в свое распоряжение "умные каски". Как передает Reuters, они оснащены тепловизорами, позволяющими измерить температуру человека с расстояния в пять метров. За одну минуту можно проверить до 200 человек.

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С помощью новых технологий полиция Дубая будет выискивать потенциально инфицированных коронавирусом в то время, как в стране был отменен карантин и население получило возможность выходить из дома без спецразрешения. Свободно передвигаться теперь можно с 6 утра до 10 вечера, правда, ношение маски осталось обязательным (их отсутствие карается штрафом в размере 1000 дирхамов, что составляет около 250 евро). Также запрещено собираться в группы более трех человек.

Начали открываться магазины и торговые центры, впрочем, вход в последние для детей от 3 до 12 лет и для людей старше 60 пока запрещен. Количество клиентов не должно превышать 30 процентов обычных показателей. Это же касается и ресторанов, которые тоже возобновили свою работу, только столики в них теперь должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Кинотеатры и развлекательные центры пока остаются закрытыми. Метро заработало с сегодняшнего дня.

"Строгие меры, принятые в последние три недели, помогли значительно смягчить кризис", - признал Верховный комитет Дубая по кризисам и катастрофам, добавив, что ситуация еще не пришла в норму и необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. Для этого и были закуплены "умные каски".

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Каждый такой шлем оснащен двумя инфракрасными камерами и технологией распознавания лиц. На экране одновременно отображаются до 13 человек. Если у кого-то из них повышена температура, выдается предупреждение. "Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы остановить его. Затем ему оказывают помощь медработники и доставляют в ближайшее медицинское учреждение", - цитирует Reuters одного из полицейских, использующих такой шлем. По его словам, такие "умные каски" были поставлены во все полицейские участки Дубая.

Шлем был создан одной из китайских компаний. С его помощью были проверены миллионы человек, прежде чем его начали продавать в другие страны. Компания утверждает, что уже получила заказы из ряда стран Ближнего Востока, Европы, Африки и Азии.

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