Потепление в центральных регионах России начнется с первых чисел мая. Об этом сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

1 мая, по предварительным расчетам, дневная температура в столичном регионе может приблизиться к 15 градусам тепла. 2 мая может быть на пару градусов теплее. Но при этом погода будет облачной и возможны кратковременные дожди.

По-настоящему майское тепло, по предварительным подсчетам метеорологов, придет в Москву в середине первой декады месяца. Тогда уже возможно прекращение осадков. Небо прояснится, выглянет солнце.

На севере Поволжья (Нижегородская область) на майские прохладно - не выше 10 тепла. Примерно такая же погода в Санкт-Петербурге. На юге Приволжского округа (Саратовская, Самарская области) - до плюс 18 градусов. Прохладнее - плюс 12-14 градусов - на Южном Урале.

А вот в Сибири погода уже почти летняя. После 30-градусной жары на следующей неделе в Новосибирской, Томской, Омской областях станет попрохладнее, но все равно там больше плюс 20. В Республике Алтай по-прежнему 30-градусное летнее пекло. Есть вероятность, что распогодится на юге. В Краснодаре ожидается до плюс 26 градусов, а в Сочи на пару градусов прохладнее. В пределах плюс 20 градусов прогнозируется на Южном берегу Крыма.

До конца же апреля в центре европейской части России не будет жарко. Пока воздух в столичный регион поступает с севера, поэтому по ночам около нуля, а днем плюс 8-10, максимум плюс 12 градусов. Синоптик отметил, что нынешняя погода на два-три градуса ниже климатической нормы.