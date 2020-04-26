Призывные комиссии начнут работать после 6 мая

Призывные комиссии субъектов РФ начнут работать после 6 мая - так решили их председатели. А отправку призывников в воинские части, по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу, организуют после 20 числа будущего месяца.

Перед этим все новобранцы сдадут обязательный тест на наличие коронавируса. Соответствующая информация содержится в специальном бюллетене, который разместили на сайте военного ведомства в воскресенье вечером.

Там отмечено, что сейчас комиссариаты по всей стране работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Для безопасности их сотрудников и медперсонал обеспечили медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами.

Чтобы военкоматы не стали местом распространения коронавируса, изучение данных о призывниках весны-2020 в комиссариатах ведут удаленно, с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств.

В бюллетене сказано, что на период призывных мероприятий и в пути следования к местам службы молодых людей будут сопровождать офицеры. Прошедшим все обязательные процедуры новобранцам на сборных пунктах раздадут медицинские маски. А в случае необходимости - обеспечат медикаментами.